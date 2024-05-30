150 milyon yıllık dinozor (Stegosaurus) fosili dudak uçuklatan rakama satışa çıkarıldı! Fosili alan evine götürecek

30 May 2024 11:27 - Güncelleme : 30 May 2024 11:31

11 metre boyundaki 150 milyon yıllık stegosaurus soyundaki otçul dinozorun fosilleri görüntülendi. Neredeyse eksiksiz bulunan fosiller bir araya getirildi. Yıllarca süren kazı çalışması ve titizlikle bulunan Apex olarak adlandırılan dinozor türü, 1880 yılında keşfedilmesine rağmen tamamı 2022 yılında tamamen gün yüzüne çıkartıldı.

150 MİLYON YILLIK DİNAZOR (STEGOSAURUS) FOSİLİ DUDAK UÇUKLATAN RAKAMA SATIŞA ÇIKARILDI!

Stan, Sue, hector, big john, TRX Triniy ve isimsiz gorgosaurus olarak adlandırılan dinozor türlerinin fosilleri de satışa çıkarıldı. Ancak ilk kez tamamen çıkartılan fosillerin değeri oldukça yüksek olduğundan 17 Temmuz'da fosil Londra'daki Ulusal Tarih Müzesi'nde sergilenecek. Burada aynı zamanda fosile değerde biçilecek.

Tahmini olarak 6 milyon dolar değerinden başlatılacak açık artırmanın 10 milyon dolarda kapatılması planlanıyor. Fosili alan tamamını evine götürecek. Fosilin kusursuz bulunması Paleontologları heyecanlandırdı. Bu tarz fosillerin müzede sergilenmesi planlansa da özel şirketler tarafından bulunduğu için açık arttırmaya eklenebiliyor.

Stegosaurus, yaklaşık 150,8 ila 155,7 milyon yıl önce Jura dönemi sonlarında özellikle Batı Kuzey Amerika'da görülmüştür. Otçul, türü olan Stegosaurus, ortalama 155-144 milyon yıl önce yaşamışlar.