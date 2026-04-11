Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Safa Keser

29 günde Türk şirketinden tarihe dokunuş: Taşkent’teki Amir Timur Müzesi yeni yüzüyle kapılarını açtı

Özbekistan’ın en önemli kültürel miraslarından biri olan Amir Timur Müzesi, kapsamlı renovasyon sürecinin ardından modern müzecilik anlayışıyla yeniden ziyaretçileriyle buluştu.

GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 13:23

Açılışı, Amir Timur’un doğum gününde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından gerçekleştirilen müzeyi Türk şirketi Outdoor Factory, 29 gün gibi kısa sürede tamamladı. Taşkent’teki tarihi müze, ilk günden yoğun ilgiyle karşılaştı.

Özbekistan’ın tarihi ve kültürel hafızasında özel bir yere sahip olan Taşkent’teki Amir Timur Müzesi, kapsamlı bir renovasyon sürecinin ardından düzenlenen resmi törenle yeniden kapılarını açtı. Açılış, Amir Timur’un doğumgününde 9 Nisan’da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından gerçekleştirilirken, müze ilk günden yoğun ziyaretçi akınına uğrayarak büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 3.000 metrekarelik kapalı alana sahip ve üç katlı yapısıyla dikkat çeken müze, yalnızca fiziksel olarak değil; içerik, kurgu ve ziyaretçi deneyimi açısından da baştan sona yeniden tasarlandı. Daha önce parçalı bir anlatım sunan sergileme düzeni, yeni dönemde kronolojik ve tematik bir bütünlük içerisinde kurgulanarak ziyaretçilere kesintisiz bir deneyim sunacak şekilde yapılandırıldı.

Toplam 9 ana sergi salonunun her biri özgün bir sahneleme ve içerik diliyle yeniden ele alınırken, müze artık yalnızca bilgi aktaran bir alan olmaktan çıkarak deneyim odaklı bir kültür merkezine dönüştü. Bu dönüşümün en dikkat çekici unsurlarından biri ise, ziyaretçilerin Amir Timur’un hayatını ve tarihsel etkisini çok duyulu bir anlatımla deneyimleyebildiği immersive experience alanı oldu.

Teknik altyapı tarafında da kapsamlı bir yenileme gerçekleştirildi. Müzenin tüm aydınlatma, elektrik ve multimedya sistemleri güncellenirken; interaktif ekranlar, dijital bilgi panelleri ve merkezi kontrol sistemi sayesinde ziyaretçiler içerikle doğrudan etkileşim kurabilir hale geldi. Çok dilli içerik yapısı ile uluslararası ziyaretçiler için erişilebilirlik de önemli ölçüde artırıldı.

Projenin tasarım süreci, Outdoor Factory ortağı ve Tasarımcı Sinan Turaman liderliğinde mimari, grafik ve dijital disiplinlerin tek bir anlatı çatısı altında birleşmesiyle hayata geçirildi. Tüm bu kapsamlı dönüşümün yalnızca 29 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmış olması ise projenin en çarpıcı yönlerinden biri olarak öne çıktı.

Yenilenen Amir Timur Müzesi, artık yalnızca geçmişi sergileyen bir yapı değil; ziyaretçilerin tarih ile duygusal ve entelektüel bağ kurabildiği çağdaş bir deneyim alanı olarak konumlanıyor. Açılışın en dikkat çekici anlarından biri ise Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in proje lideri Sinan Turaman’a bizzat teşekkür etmesi oldu.

