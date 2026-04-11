Özbekistan’ın tarihi ve kültürel hafızasında özel bir yere sahip olan Taşkent’teki Amir Timur Müzesi, kapsamlı bir renovasyon sürecinin ardından düzenlenen resmi törenle yeniden kapılarını açtı. Açılış, Amir Timur’un doğumgününde 9 Nisan’da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından gerçekleştirilirken, müze ilk günden yoğun ziyaretçi akınına uğrayarak büyük ilgi gördü.



Yaklaşık 3.000 metrekarelik kapalı alana sahip ve üç katlı yapısıyla dikkat çeken müze, yalnızca fiziksel olarak değil; içerik, kurgu ve ziyaretçi deneyimi açısından da baştan sona yeniden tasarlandı. Daha önce parçalı bir anlatım sunan sergileme düzeni, yeni dönemde kronolojik ve tematik bir bütünlük içerisinde kurgulanarak ziyaretçilere kesintisiz bir deneyim sunacak şekilde yapılandırıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 29 günde Türk şirketinden tarihe dokunuş: Taşkent’teki Amir Timur Müzesi yeni yüzüyle kapılarını açtı Türk şirketi Outdoor Factory, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından Amir Timur'un doğum gününde açılışı gerçekleştirilen Taşkent'teki Amir Timur Müzesi'ni 29 günde yeniledi. Müzenin açılışı 9 Nisan'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından Amir Timur'un doğum gününde yapıldı. Yaklaşık 3.000 metrekarelik, üç katlı müze, içerik, kurgu ve ziyaretçi deneyimi açısından yeniden tasarlandı. Müze, kronolojik ve tematik bir bütünlük içinde kurgulanan 9 ana sergi salonu ile deneyim odaklı bir kültür merkezine dönüştü. Teknik altyapı yenilemesi kapsamında aydınlatma, elektrik ve multimedya sistemleri güncellendi, interaktif ekranlar ve dijital paneller eklendi. Proje, Outdoor Factory ortağı ve Tasarımcı Sinan Turaman liderliğinde mimari, grafik ve dijital disiplinlerin birleşimiyle 29 günde tamamlandı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, proje lideri Sinan Turaman'a teşekkür etti.





Toplam 9 ana sergi salonunun her biri özgün bir sahneleme ve içerik diliyle yeniden ele alınırken, müze artık yalnızca bilgi aktaran bir alan olmaktan çıkarak deneyim odaklı bir kültür merkezine dönüştü. Bu dönüşümün en dikkat çekici unsurlarından biri ise, ziyaretçilerin Amir Timur’un hayatını ve tarihsel etkisini çok duyulu bir anlatımla deneyimleyebildiği immersive experience alanı oldu.



Teknik altyapı tarafında da kapsamlı bir yenileme gerçekleştirildi. Müzenin tüm aydınlatma, elektrik ve multimedya sistemleri güncellenirken; interaktif ekranlar, dijital bilgi panelleri ve merkezi kontrol sistemi sayesinde ziyaretçiler içerikle doğrudan etkileşim kurabilir hale geldi. Çok dilli içerik yapısı ile uluslararası ziyaretçiler için erişilebilirlik de önemli ölçüde artırıldı.



Projenin tasarım süreci, Outdoor Factory ortağı ve Tasarımcı Sinan Turaman liderliğinde mimari, grafik ve dijital disiplinlerin tek bir anlatı çatısı altında birleşmesiyle hayata geçirildi. Tüm bu kapsamlı dönüşümün yalnızca 29 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmış olması ise projenin en çarpıcı yönlerinden biri olarak öne çıktı.



Yenilenen Amir Timur Müzesi, artık yalnızca geçmişi sergileyen bir yapı değil; ziyaretçilerin tarih ile duygusal ve entelektüel bağ kurabildiği çağdaş bir deneyim alanı olarak konumlanıyor. Açılışın en dikkat çekici anlarından biri ise Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in proje lideri Sinan Turaman’a bizzat teşekkür etmesi oldu.