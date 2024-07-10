Kayseri, Türkiye için çok kritik! 7,5 milyon yıllık tarihe ışık tutacak araştırma: Primat umut ediyoruz

10 Temmuz 2024 11:23 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:27

Türkiye genelinde yapılan tarihi araştırmalar ve arkeolojik kazılara her geçen gün yenisi ekleniyor. Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan bölgesinde geçen sezon yaklaşık 200 fosil çıkarılmıştı. 7,5 milyon yıllık tarihe ışık tutacak Taşhan bölgesinde tekrar çalışmalar başladı.

PRİMAT UMUDU

Daha öncesinde fil, gergedan, zürafa ve üç toynaklı atlar gibi birçok canlı türüne ait kalıntıların bulunduğu kazıda diğer yandan primat kalıntısı arama çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalara katılan Uzman Antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, primatların bulundukları bölgelere ait bazı kalıntıların çıkarıldığını söyleyerek, ''Umarım bu coğrafyada primat da buluruz.'' dedi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Uzman Antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, şunları söyledi:

''Çalışmalarımız bayramdan önce başladı aslında ama fosilleri direkt çıkarmadık tabi ki. İlk önce yağmur ve kar nedeni ile yığılan toprakları temizledik. Buradaki kaba toprağı attık ondan sonra fosil çalışmalarına başladık. Şu anda da yüzeye çıkan fosiller var. Geçen kazı sezonunda yaklaşık numaralandırılmış 90 fosil var. Bunun haricinde yüzey fosilleri de var tabi ama onlar numaralandırılmadı.

DOMUZ FOSİLLERİ PRİMATIN HABERCİSİ

Onlarla beraber toplam 200'e yakın fosil var. Şu an Yamula Barajı kenarındaki fosil alanımızda bulunduğu üzere fil fosilleri, gergedan, zürafa, 3 toynaklı atlar, bunun yanında tabi ki boynuzlu ailesine ait geyik ve ceylan türleri de vardı. Bunun yanında yırtıcı takımına ait aslan ve sırtlan fosillerine de rastladık. Yaklaşık bin fosilin içinde 2 tane domuz fosilimiz var. Bu domuz fosilleri bize aslında primatın olduğunu söylüyor. Yani domuz bulunan yerlerde genellikle primatlar da bulunuyor. Biz de primat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umarım bu coğrafyada primat da buluruz.''

KAYSERİ ÖNEMLİ BİR FAUNA

Köylüoğlu, Anadolu'nun o dönemde yaşayan canlılar için kara köprüsü olduğunu ve Kayseri'nin de Türkiye için fosil açısından önemli bir fauna olduğunu söyleyerek, ''Doğa ve canlılığın tarihini araştırıyoruz neticesinde. 7,5 milyon yıl önce Türkiye aslında günümüz Türkiye'si olmuş kara parçalarıyla birleşmiş haldeydi. Fakat tabii ki de iklim vesaire değişiklikleri vardı. Kayseri'nin, genellikle orman, sulak ve havza alanında olduğunu görüyoruz 7,5 milyon yıl öncesi geçmişe döndüğümüzde. Burada da sulak bölgelerde yaşayan canlıların kalıntılarına da rastlıyoruz. Bu da kanıtıdır bu işin tabi ki.'' dedi.

Kayseri’nin Türkiye için fosil açısından önemli bir fauna olduğun söyleyen Oğuzhan Köylüoğlu, ''Afrika'dan gelen canlılar Anadolu üzerinden yayıldığı için Avrasya'ya keza Avrasya'dan da Afrika'ya göçler neticesinde Anadolu kara köprüsü bağlantısı olmuştur bu canlılar için. Tabi buradan geçip gitmiyorlar. Bir müddet burada yaşıyorlar ki bir müddet dediğimiz milyon yıllar sürüyor. Biz de bunların kalıntısına rastlıyoruz buralarda.'' ifadelerini kullandı.

Not: Bütün maymun türlerini ve kimi bilginlerin sınıflandırmasına göre insanları da kapsayan memeliler takımı, primatlar.