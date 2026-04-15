ABD'den Türkiye'ye tarihi iade! SMYRNA kökenli eser yurda döndü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Smyrna Antik Kenti kökenli mermer heykel başının ABD’den Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. Bilimsel verilerle kökeni kesin olarak ortaya konan eser, yıllar sonra ait olduğu topraklara dönerken İzmir Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 10:21
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 10:21

Kültür varlıklarının korunması ve ait olduğu topraklara kazandırılması yönündeki çalışmalar kararlılıkla sürdürülürken uluslararası iş birlikleriyle sonuç alınan iade süreçlerine bir yenisi daha eklendi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla önemli bir iade sürecini kamuoyuna duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'nin Denver Art Museum koleksiyonunda bulunan ve Smyrna Antik Kenti kökenli olduğu teyit edilen mermer heykel başının Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.
M.S. 5. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen mermer heykel başının, 1934 tarihli raporlar ve uzman incelemeleriyle Smyrna Agora kazılarından geldiği belirlendi.
Eserin Theodosius Dönemi'ne ait olduğu ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Denver Sanat Müzesi ile kurulan iş birliği ve yapıcı diyalog sayesinde eser, Türkiye'ye geri kazandırıldı.
Heykel başı, bugün İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.
Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Müjdeli bir haberimiz daha var! ABD’nin Denver kentindeki Denver Art Museum koleksiyonunda bulunan ve Smyrna Antik Kenti kökenli olduğu bilimsel verilerle teyit edilen mermer heykel başının iadesini sağladık.1934 tarihli raporlar ve uzman incelemeleriyle Smyrna Agora kazılarından geldiği ve Theodosius Dönemi’ne ait olduğu belirlenen eser, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmıştı.Denver Sanat Müzesiyle kurulan iş birliği ve yapıcı diyalog sayesinde eserimizi evine kavuşturduk.M.S. 5. yüzyıla tarihlenen eser bugün İzmir Müzesi’nde sergileniyor.Bu süreçte emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Kültürel mirasımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.”

İADE SÜRECİNİN ARKA PLANI VE ESERİN BİLİMSEL KİMLİĞİ

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde bulunan Denver Sanat Müzesi, koleksiyonlarında yer alan ve Anadolu kökenli olduğu belirlenen mermer heykel başını Türkiye’ye iade etmek istediklerini Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bildirdi.

Müze tarafından iletilen bilgilerde, eserin Smyrna Agora kazılarından elde edildiği ifade edildi. Ayrıca heykel başının, 1989 yılında Marie Thérèse Macy’nin malikanesinden bağış yoluyla Denver Sanat Müzesi koleksiyonuna dahil edildiği, Macy’nin ise 1946–1948 yılları arasında İstanbul’da ABD Başkonsolosu olarak görev yapan Clarence Edward Macy’nin eşi olduğu bilgisi paylaşıldı.Bakanlık uzmanlarınca yapılan incelemelerde söz konusu veriler doğrulandı.Eserin Smyrna Agora kazılarından geldiği, 1934 tarihli Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi’nde yayımlanan raporla da belgelendi.Eserin Anadolu kökenli olduğu ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığı, Bakanlık uzmanlarının bilimsel incelemeleri ve arşiv kayıtlarıyla kesin olarak ortaya kondu.

Bu tespitler doğrultusunda Türkiye tarafından eserin iadesi resmî olarak talep edilirken yürütülen süreç uluslararası iş birliğiyle sonuçlandı.Son yıllarda kültür varlıkları kaçakçılığıyla mücadelede izlenen etkin politikalar sayesinde, müze ve özel koleksiyonlar nezdinde gönüllü iade süreçlerine yönelik farkındalık ve iş birliği belirgin şekilde artış gösterdi. Smyrna kökenli mermer heykel başının Türkiye’ye kazandırılması da bu yaklaşımın somut bir örneği oldu.Üslup özellikleri doğrultusunda heykel başının Theodosius Dönemi heykel sanatıyla ilişkili olduğu, Efes–Smyrna bölgesinde faaliyet gösteren bir atölyenin ürünü olduğu, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Akın Ersoy ile Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarınca hazırlanan raporlarda da ortaya kondu.

TARİHÎ ESERİN ÖZELLİKLERİ VE SERGİ SÜRECİ

Yüksekliği 25 santimetre olan mermer heykel başı, M.S. 5. yüzyılın ikinci yarısına tarihleniyor. Erkek portresi olarak tanımlanan eserde boyun kısmı kırık ve eksik durumda bulunuyor.Heykelde saç ve kaş kıvrımları keskiyle işlenirken, göz bebekleri matkap darbeleriyle belirgin hale getirildi.Kısa sakallı portrede gözlerin izleyiciye yöneldiği ve yüz hatlarında güçlü ifade unsurlarının bulunduğu tespit edildi.Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye’ye getirilen eser, kökeni ve tarihsel bağlamı dikkate alınarak İzmir Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Türkiye’nin son yıllarda kültür varlıkları kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar uluslararası alanda karşılık bulmaya devam ediyor.Müze ve koleksiyonların gönüllü iade süreçlerine daha açık hale gelmesi, yürütülen politikaların somut sonuçları arasında yer alıyor. Smyrna kökenli mermer heykel başının iadesi de bu sürecin dikkat çeken örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

