Adana Antik kentinde Anadolu'nun ilk camisi keşfedildi! İsmi Orta Çağ, İslami ve Bizans kaynaklarında geçiyor

02 Ağustos 2024 11:40 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:47

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ndeki Anavarza Antik Kenti'ndeki kazı sezonu başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle bir ay önce Anavarza Antik Kenti Kazı Başkanlığına atanan Doç. Dr. Fatih Erhan, Türk İslam tarihine ışık tutacak verilere Anavarza Antik Kenti kazısında ulaştıklarını kaydetti.

SONDAJ ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Doç. Dr. Fatih Erhan, Anavarza Antik Kenti'nde 2 haftadır kazı çalışmalarına başladıklarını kaydederek, “Şu an kazdığımız alan dışında 9 alanda daha kazıya başlayacağız.

Tüm aşağı kentin yerleşimine baktığımız zaman alanda merkezde ve tek 3 metreye yakın, höyük şeklinde bir alanda burası. Biz de kazılara en tepe noktasından sondaj çalışmaları ile başladık.

Bunun amacı en erken şekilde bilgi edinmek, tarihçeyi çıkartmak, daha sonra da sistemli bir şekilde tüm kazı çalışmalarını yürütmek” diye konuştu.

KATLİAM VE MEZALİME ULAŞILDI

Kazı başkanı Doç. Dr. Fatih Erhan, antik kentte yapılan kazı çalışmalarında, Nikephoros Phokas katliamına ve Anadolu ve Türkiye'deki en erken tarihli caminin izlerine ulaştıklarını belirterek, "Orta Çağ, İslami ve Bizans kaynaklarında adı geçen bu cami ile Abbasi kültürü ve Nikephoros Phokas katliamına, mezalimine dair bilgilere ulaştık.

Alanda yaptığımız incelemelerde de burada dikine dikdörtgen, yön kıble olmak kaydıyla 80x120 metrelik bir alanın kaynaklarda adı geçen cami olabileceğine dair çok önemli verilere ulaştık.

Muhtemelen Nikephoros Phokas tarafından yapılan katliam ve mezalime işaret eden verilere ulaştık.

Ulaştığımız veriler, yüzeyden itibaren korunmuş tuğlalar, onun hemen altında çocuk ve yetişkinlere ait iskelet, kemik parçaları ve yangın tabakası.

HERKESİ ÖLDÜRÜYORLARDI

Zaten antik kaynaklardan biz Nikephoros Phokas'ın 962 yılının Şubat ve Mart aylarında buraya geldiğini biliyoruz. Burada kenti kuşatıyor ve teslim olmalarını istiyor.

İki ay teslim olmayınca içeriye haber gönderip tüm halkın camide toplanmasını, kimseyi öldürmeyeceğini söylüyor. Fakat izin verdikten sonra toplu bir katliam yapıyorlar tüm kentte, başta camidekileri olmak üzere, çocukları, gençleri, kadınları, herkesi öldürüyorlar. Sonra da ateşe veriyorlar camiyi.

Orta Çağ kaynaklarından ulaştığımız bilgi bu. Sözde başarılarından dolayı 963-969 yılında Nikephoros Phokas Bizans İmparatoru oluyor" dedi.

"TÜRKLERİN ANADOLU'YA YERLEŞMESİ EN AZ 200 YIL ÖNCE"

Bu mezalimle ilgili çok sayıda kaynak olduğunu kaydeden Doç. Dr. Fatih Erhan, "Orta Çağ kaynakları, Bizans, İslami ve diğer kaynaklarda bu bilgi ama somut kanıtlarına bugüne kadar ulaşılmamıştı.

Biz bu alanda buna ulaştık. Türklerin Anadolu'ya gelip yerleşmesi bilinenden en az 200 yıl önce.

En üstte tuğla, büyük bir yangın ve çökme tabakası, içinde insan kemikleri var çocuk ve yetişkin bireylerden oluşan ve bolca Abbasi sırlı seramikler var.

Çeşitli renklerde yeşil, sarı, yeşil, mavi, turkuaz. Bu sırlı seramikler aynı zamanda da Bizans'la birlikte dünya tarihinde ilk kez ortaya çıkan seramik tipi fırınlanmasından dolayı bu da kesin tarih veriyor.

Şu an bir buçuk metre seviyeye indik. Bir bu kadar daha indiğimiz zaman zemine inmiş olacağız. Normal sütunlarla ahşap sütunlar kullanıldığını da biz anlıyoruz.

Çünkü yangın tabakası içerisinde kemikler tam yanmış değil. Kül olmasına rağmen yani ısı çok yükselmemiş. Bu da şunu gösteriyor. Bir yangın ve çökme ortaya çıkıyor ve biz de yaklaşık bin 100 yıl sonra o tarihi kesiti ortaya çıkardık" dedi.