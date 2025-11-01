Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Akdeniz rüzgarıyla sanat yolculuğu: Antalya Kültür Yolu Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yedi bölgesinde, yirmi şehirde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki son durağı olan Antalya, dokuz gün boyunca kültür, sanat ve tarih dolu etkinliklerle adeta bir açık hava sahnesine dönüşüyor. Doğal güzellikleri, tarihi kimliği ve çağdaş sanat anlayışıyla şehir, festivalin en görkemli finaline imza atıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Akdeniz rüzgarıyla sanat yolculuğu: Antalya Kültür Yolu Festivali Başladı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 12:29

Yolu Festivali’nin açılışı, Kültür ve Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle yapıldı. Törene; Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ile il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Akdeniz rüzgarıyla sanat yolculuğu: Antalya Kültür Yolu Festivali Başladı

ATATÜRK’ÜN “DÜNYANIN EN GÜZEL YERİ” DEDİĞİ ANTALYA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan törende yaptığı konuşmada;

“Mustafa Kemal Atatürk’ün,“Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir” dediği bu eşsiz şehir; tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle ve insanıyla ülkemizin dünyaya açılan en güçlü vitrini, medeniyetler mirasının Akdeniz’deki en kıymetli durağı.”

Akdeniz rüzgarıyla sanat yolculuğu: Antalya Kültür Yolu Festivali Başladı

ANTALYA: TURİZMİN VE KÜLTÜRÜN BAŞKENTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan törende yaptığı konuşmada Antalya’nın coğrafi ve kültürel önemine de değindi;

“Antalya’mız; dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri, turizmin başkenti, kültür ve dünya miraslarının kesişim noktası, Akdeniz’in en parlak hatta tabiri caizse kutup yıldızı.” “Patara’dan Perge’ye, Kaleiçi’nden Aspendos’a; her köşesinde tarih, kültür, ve yaşanmışlık barındıran bu tarih kokan şehir, bugünden itibaren dokuz gün boyunca yine kültür ve sanatla anılacak, Antalyalı hemşerilerimizin yanı sıra yerli ve yabancı misafirlerimize farklı deneyimler yaşatacak.”

Akdeniz rüzgarıyla sanat yolculuğu: Antalya Kültür Yolu Festivali Başladı

SÜRREALİZMDEN ZAMANSIZ SANATA: ANTALYA’DA RENKLİ SERGİ DURAKLARI

töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve protokol heyeti, Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde yer alan “Sır” sergisini ziyaret etti. Geleneksel formları çağdaş sanat anlayışıyla buluşturan bu , izleyicileri sanatın gizemli dünyasında derin bir keşfe davet ediyor. Program kapsamında Antalya Kültür Sanat (AKS) bünyesinde yer alan iki önemli sergi de ziyaret edildi. “Rene Magritte: Sürrealist Kıvılcım” sergisi izleyicilere düş ile gerçeğin sınırlarını sorgulatan bir deneyim sunarken, “Zamanın Katmanları” sergisi geçmiş ile bugünü buluşturarak sanatın zamansız dönüşümünü ortaya koyuyor.

Akdeniz rüzgarıyla sanat yolculuğu: Antalya Kültür Yolu Festivali Başladı


Ziyaretler, kentin simge yapılarından Hadrian Kapısı’nda yer alan “Art Meydan” sergisi ile devam etti. Tarihî atmosferiyle dikkat çeken bu alanda kurulan sergi, antik mirasın izlerini çağdaş sanatla buluşturarak ziyaretçilere etkileyici bir görsel deneyim sunuyor. Gün boyunca süren ziyaret programı, Antalya Kültür Yolu Festivali’nin sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren zengin içeriğini gözler önüne serdi.

Akdeniz rüzgarıyla sanat yolculuğu: Antalya Kültür Yolu Festivali Başladı

ANTALYA’DA SANATIN YANSIMASI: GELENEKTEN GELECEĞE BİR SERÜVEN

Günün son duraklarında ziyaretler, Hadrian Kapısı’ndan Hıdırlık Kulesi’ne uzanan güzergâhta devam etti. Program kapsamında “Gelenekselden Geleceğe”, “Harmoni Karma”, “İnhabitants”, “Hayatın Renkleri” ve “Seramik Tabaklar Üzerinde Antalya Minyatürleri” sergileri gezildi. Antik mirasın izlerini çağdaş sanatla buluşturan bu duraklarda, katılımcılar hem kentin tarihî atmosferini hem de modern sanatın yenilikçi dokunuşlarını aynı anda deneyimleme fırsatı buldu. Her biri Antalya’nın kültürel kimliğine farklı bir pencere açan bu sergiler, kentin sanatla iç içe geçmiş ruhunu gözler önüne serdi. Gün, Hıdırlık Kulesi’nde yer alan “Seyyah: Anadolu Medeniyetleri Dijital Etkileşimli Sanat Eseri” sergisinin ziyaretiyle tamamlandı. Dijital sanatın tarihsel mirasla buluştuğu bu özel sergi, festivalin kültür ve sanatı bir araya getiren yenilikçi vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

Akdeniz rüzgarıyla sanat yolculuğu: Antalya Kültür Yolu Festivali Başladı

AKDENİZ’İN KALBİ ANTALYA’DA SANATLA DOKUZ GÜN

Antalya Kültür Yolu Festivali, 1 Kasım itibarıyla başlayan dopdolu programıyla dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden açık hava gösterilerine kadar her yaşa ve ilgi alanına hitap eden yüzlerce etkinlikle Antalyalılara ve şehri ziyaret eden sanat tutkunlarına unutulmaz bir kültür, sanat deneyimi yaşatacak. Akdeniz’in büyüleyici atmosferinde başlayan bu ilham dolu yolculuk, tarih, sanat ve yaratıcılıkla iç içe geçen bir haftaya kapı aralıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Yılların 'Bit Pazarı'nın altından tarih çıktı
Çöp atarken bir kez daha düşünün! Kamerayla tespit edilene ceza yağacak
Kırgızistan'da tarihi keşif: Erken Türk dönemine ait kadın figürlü taş bulundu!
ETİKETLER
#antalya
#açılış
#turizm
#sergi
#sanat
#Kültür
#Antalya Kültür Yolu Festivali
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.