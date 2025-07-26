Arkeolojik kazıda 3000 yıllık eşyalar: Roma dönemi ve Tunç Çağı'ndan kalma

Quantock Heritage Group, yerel gönüllülerin yardımıyla Somerset, North Petherton köyünde kazılar düzenlediği esnada 3000 yıl öncesine ait eşyalar bulundu. Hafta sonu gerçekleştirilen kazıda çanak çömlek bulunurken yazı yazmak için kullanılan kap da ortaya çıktı.

ARKEOLOJİK KAZIDA 3000 YILLIK TARİH

BBC'de yer alan habere göre hafta sonu yerel gönüllülerin yardımı ile gerçekleştirilen kazıda 3000 yıl öncesine ait eşyalar bulundu. Yazı yazmak için kullanılan kap, çanak ve çömlek bulunurken, Tunç Çağı'ndan eşyalar olduğu tahmin ediliyor. Quantock Heritage Group'tan Antony Jones, "Bunlar atılan tencere parçaları. Biz, 3.000 yıl sonra etrafta olacağını hiç düşünmedikleri o küçük tencere parçasını alan tüm bu zaman içindeki ilk insanlarız." ifadelerini kullandı.

Kuzey Petherton'da yaşayan bir kişi "Tuhaf kil pipo parçaları ve biraz mavi ve beyaz çanak çömlek buldum." ifadelerini kullanırken çocukluğundan beri ilgi alanı olduğunu söyledi. Yerel gönüllülerin katıldığı kazı çalışmalarının bir diğerinin Ağustos veya Eylül ayında olacağını da belirtti.

TUNÇ ÇAĞI HANGİ TARİHLERİ KAPSAR?

Tunç Çağı veya Bronz Çağı, bölgeden bölgeye farklılık gösterirken genelde MÖ 3300'den MÖ 1200'e kadar süren dönemi kapsıyor. Bronz kullanımı ile bilinen çağ, kentsel uygarlığın özellikleri ile tanımlanıyor. Mezopotamya'da ve Mısır'da tunçtan eserlerin yapıldığı dönemler yazı keşfedilmiş bulunduğu için bazı bölgelerde Tunç Çağı deyimi yerine yazılı belgelerden elde edilen kronoloji ve sınıflandırmalar kullanılıyor.

Yazıyı o dönemde henüz kullanmayan Anadolu, Hellas (Yunanistan), Balkanlar ve Avrupa gibi bölgeleri döneme, Tunç Çağı deyimini kullanıyordu. Tunç Çağı Anadolu'da MÖ 3000, Girit'te, Ege'de ve Hellas'ta MÖ 2500 - MÖ 2000, Avrupa'da ise MÖ 2000 yıllarında başlar.

Tunç Çağı 3 bölüme ayrılırken Erken Tunç Çağı (MÖ 3000 - MÖ 2000), Orta Tunç Çağı (MÖ 2000 - MÖ 1750) ve Geç Tunç Çağı (MÖ 1750 - MÖ 1200) olarak biliniyor.