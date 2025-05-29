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Kültür - Sanat
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 | Yusuf Özgür Bülbül

Asırlık tandırda zamana yolculuk: Tarım sergisinde 150 yılın mirası

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Tekin, dede ve babasından miras kalan, 100 ila 150 yıllık el yapımı tarım aletlerini evlerinin bahçesindeki ekmek tandırında sergileyerek geçmişi bugüne taşıyor...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 18:47

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan Hasan Tekin, dedesi ve babasından miras kalan 100 ila 150 yıllık el yapımı tarım aletlerini, evlerinin bahçesinde bulunan eski bir ekmek tandırında sergiledi.

Asırlık tandırda zamana yolculuk: Tarım sergisinde 150 yılın mirası


Geçmişin izlerini yaşatmak amacıyla harekete geçen Hasan Tekin, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 100 ila 150 yıllık tandırını açık hava müzesine dönüştürdü. Tekin, "Dedemden ve babamdan kalan tarım aletlerini unuttuğumuz değerleri yaşatmak için kendi tandırımızda bir araya getirdim. Bu tandır, eskiden buğday unuyla yaptığımız ekmeklerin pişirildiği yerdi. Yazın serin, kışın sıcak olduğu için ailece vakit geçirdiğimiz bir mekândı. Şimdi hem hatıralar canlanıyor hem de geçmişe saygı duyuluyor" dedi.

Asırlık tandırda zamana yolculuk: Tarım sergisinde 150 yılın mirası


Tekin'in oluşturduğu koleksiyonda testere, tırpan, orak, bulgur kazanı, el yapımı metre, dirgen, yaba, bulgur tokmağı, gaz lambası, çinik, terazi, rende ve babaannesine ait mühür gibi birçok nostaljik alet yer alıyor. Ayrıca, koyun yünü kırpmaya ve yün eğirmeye yarayan el yapımı tarım aletleri de sergide dikkat çekiyor.
Tekin, tandırı yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda eğitici bir mekan haline getirdiğini belirtiği açıklamasında, "Gençlerimize ekmeğin sofraya nasıl geldiğini, o ekmeğin ne büyük emekle kazanıldığını göstermek istedim. Tandır artık sadece bir mutfak değil, yaşayan bir müze oldu" şeklinde konuştu.
Tekin, ilerleyen dönemde koleksiyonunu daha geniş kitlelere tanıtmak için çeşitli etkinlikler ve ziyaretçi programları düzenlemeyi planlıyor.

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