Aşkım Kapışmak, İlber Ortaylı'ya küfürlü ifadelerle yüklendi! 'İlim var, irfan yok'

01 Aralık 2024 07:53 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 08:24

Son dönemde ünlenen davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın "Gençler dünyayı gezin" sözlerini çok sert eleştirdi. Oturduğu yerden 300-400 bin TL kazandığını iddia ettiği Ortaylı için "G.....z rahat, millete cahil deyin. İlim var ama irfanınınız yoksa saygım şok" ifadelerini kullandı

Son dönemde ismini duyuran davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, fenomen tarihçimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı​ hakkında çok sert ifadeler kullandı. Sosyal medya​ hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Kapışmak, "İlber Ortaylı sürekli dünyayı gezin gençler, yeni yerler görün, cahiller diyor ama param yok!" ifadeleri karşılık verirken Ortaylı için kullandığı ifadeler sosyal medyada gündeme oturdu.

"KİMSİNİZ ARKADAŞIM SİZ?"

Milleti aşağıladığını ve küçümsediğini iddia ettiği İlbar Ortaylı 'ya "Kimsiniz arkadaşım siz?" diye çıkışan Kapışmak, "Bu zenginlerin, elitlerin akıl vermeleri!.. Bir insanın okuması, kendini geliştirmesi, 4-5 dil bilmesi, dünyayı gezmesi aile-çocukluk travmalarıyla alakalı. Ne şartlarda doğuyor, büyüyor bu gençler farkında mısınız?" ifadelerini kullandı.

"İLİM VAR İRFAN YOK!"

Ortaylı'ya "Bir kahve fiyatından haberiniz var mı?" diye seslenen Aşkım Kapışmak, sözlerini şöyle sürdürdü. "Bedavadan yaşıyorsunuz. Her gittiğiniz yerden 300-400 bin kaşe alın oturduğunuz yerden, g....z rahat, millete cahilsiniz deyin! Sonra kahkaha atıp, yerlere yatın İstediğiniz kadar ilminiz olsun, irfanınız yoksa hiçbirinize saygım yok. Bu gençlerin irfan sahibi kanaat önderlerine ihtiyacı var arkadaşlar."