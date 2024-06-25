Aşkım Kapışmak, Teoman ile spor motivasyonu aradı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
25 Haziran 2024 19:18 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 19:18
Kripto dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan Aşkım Kapışmak gittiği spor salonunda ünlü rock şarkıcısı Teoman ile poz verdi.
Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakılmasının ardından spor yaparak motivasyon arayışını sürdürüyor.
Teoman ile aynı spor salonuna giden Kapışmak paylaşımına "İkimize de motivasyon lazımdı spor için" notunu düştü.
Kapışmak "İstemeye istemeye geldik sırf hocaya söz verdik diye" yazarak sözlerine ek yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com