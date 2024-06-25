Aşkım Kapışmak, Teoman ile spor motivasyonu aradı

25 Haziran 2024 19:18 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 19:18

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’tan Teoman’a teşekkür

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’tan Teoman’a teşekkür

Yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakılmasının ardından spor yaparak motivasyon arayışını sürdürüyor.

Teoman ile aynı spor salonuna giden Kapışmak paylaşımına "İkimize de motivasyon lazımdı spor için" notunu düştü.

Kapışmak "İstemeye istemeye geldik sırf hocaya söz verdik diye" yazarak sözlerine ek yaptı.