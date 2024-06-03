Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı! İlk açıklaması dikkat çekti

03 Haziran 2024 16:15 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 16:21

Yazar Aşkım Kapışmak, kripto para vurgunu iddiasında gözaltına alınmıştı. 127 şüphelinin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan Kapışmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adli kontroller serbest bırakıldığını duyurdu.

AŞKIM KAPIŞMAK SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aşkım Kapışmak, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Siber Göz-42 operasyonu kapsamında hakkımda yapılan gözaltı işlemi sonrasında bugün adli kontrolle serbest bırakılmış bulunmaktayım." ifadelerine yer verdi.

Suçlamaları reddeden Kapışmak, "Söz konusu gözaltı işleminin sebebi de medyada yer aldığı ve kamuoyunun da böylece malumu olduğu üzere; yıllar önce sadece tek bir kez motivasyon konuşmacısı olarak katıldığım sayısız şirketten bir tanesinin, bilmemin mümkün olmadığı, faaliyetlerinden ibarettir.

Türk adaletine olan sonsuz inancımla, tekrardan ilgi ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle selamlarımı iletirim." dedi.