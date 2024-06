Elçin Sangu'dan yıllar sonra gelen Kiralık Aşk itirafı!

03 Haziran 2024 14:09 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 14:10

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Elçin Sangu, 2017 yılında final olan Kiralık Aşk dizisiyle ilgili itirafta bulundu. Yönetmen değişikliği sonrası her şeyin değiştiğini belirten Sangu, tartışma yaşadığını da sözlerine ekledi.

ELÇİN SANGU'DAN KİRALIK AŞK İTİRAFI

Elçin Sangu, "Kiralık Aşk çekiyoruz. Her şey çok iyi gidiyor. Reytingler çok iyi, herkes kardeş gibi oldu. Durduk yere yönetmen değişimine karar verdiler. Bütün her şey orada koptu. Bana göre işleyen çarkı bozmayacaksın. Bir gönül bağı kurulmuş, bir yol alınmış. Ben tepki gösterdim. Bütün her şey orada başladı. Ben ekibimde çalışanların da haklarını korumakla mükellef görüyorum." dedi.