Meteoroloji ve AKOM tarih verdi! İstanbullular dikkat: Sıcaklar kavuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbullulara kritik bir uyarı geldi. Hafta boyunca güneşli bir havanın etkili olacağı İstanbul'da perşembe günü sıcaklık zirvede olacak. Sıcaklığın 17 Temmuz günü itibariyle 37 dereceyi bulması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde yükselecek. Birkaç gündür rahat nefes alan İstanbullu önümüzdeki günlerde yeniden kavrulacak.

AKOM'DAN İSTANBULLULARA UYARI

MGM'nin ardından İstanbullulara AKOM'dan da uyarı geldi. Akom'un açıklamasına göre; İstanbul'da bu hafta boyunca güneşli hava etkili olacak.

SICAKLIKLAR MEVSİN NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, rüzgar ise zaman zaman kuzey yönlerinden kuvvetli olarak esecek. Hafta başında İstanbul genelinde normal seviyelerde seyredecek olan sıcaklıkların, perşembe günü (17 Temmuz) itibarıyla belirgin şekilde artması bekleniyor.

SICAKLIK BİRDEN 37 DERECEYE YÜKSELECEK

Perşembe günü hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıkacağı, cuma ve cumartesi günleri de yüksek seviyelerde kalacağı öngörülüyor.

AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da günlük en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Pazartesi : 32°C

Salı : 31°C

Çarşamba : 34°C

Perşembe : 37°C

Cuma : 34°C

Cumartesi : 36°C

https://x.com/ibbAkom/status/1943929463101661449