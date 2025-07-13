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 | Baran Aksoy

Meteoroloji ve AKOM tarih verdi! İstanbullular dikkat: Sıcaklar kavuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbullulara kritik bir uyarı geldi. Hafta boyunca güneşli bir havanın etkili olacağı İstanbul'da perşembe günü sıcaklık zirvede olacak. Sıcaklığın 17 Temmuz günü itibariyle 37 dereceyi bulması bekleniyor.

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Meteoroloji ve AKOM tarih verdi! İstanbullular dikkat: Sıcaklar kavuracak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 16:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel raporunu yayımladı. hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde yükselecek. Birkaç gündür rahat nefes alan İstanbullu önümüzdeki günlerde yeniden kavrulacak.

Meteoroloji ve AKOM tarih verdi! İstanbullular dikkat: Sıcaklar kavuracak

AKOM'DAN İSTANBULLULARA UYARI

MGM'nin ardından İstanbullulara 'dan da uyarı geldi. Akom'un açıklamasına göre; İstanbul'da bu hafta boyunca güneşli hava etkili olacak.

Meteoroloji ve AKOM tarih verdi! İstanbullular dikkat: Sıcaklar kavuracak

SICAKLIKLAR MEVSİN NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, rüzgar ise zaman zaman kuzey yönlerinden kuvvetli olarak esecek. Hafta başında İstanbul genelinde normal seviyelerde seyredecek olan sıcaklıkların, perşembe günü (17 Temmuz) itibarıyla belirgin şekilde artması bekleniyor.

Meteoroloji ve AKOM tarih verdi! İstanbullular dikkat: Sıcaklar kavuracak

SICAKLIK BİRDEN 37 DERECEYE YÜKSELECEK

Perşembe günü hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıkacağı, cuma ve cumartesi günleri de yüksek seviyelerde kalacağı öngörülüyor.

AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da günlük en yüksek sıcaklıklar şöyle:

  • Pazartesi : 32°C
  • Salı : 31°C
  • Çarşamba : 34°C
  • Perşembe : 37°C
  • Cuma : 34°C
  • Cumartesi : 36°C

https://x.com/ibbAkom/status/1943929463101661449

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