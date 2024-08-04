Atatürk'ün 'Bana mezar mı olacak' dediği Savarona gemisi yenilendi

04 Ağustos 2024 00:50 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 00:52

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "manevi mirası" olarak bilinen Alman yapımı Savarona gemisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sıkı bir restorasyondan geçti.

Aslına uygun restore edilen Savarona'yı Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu yakından inceledi.

"ASLINA SADIK KALINARAK YENİLENDİ"

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan SAVARONA gemimiz, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri ve yardımları ile Tersaneler Genel Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Tersanesi Komutanlığında aslına sadık kalınarak kapsamlı bir bakım, onarım ve modernizasyona tabi tutuldu. Gemimizin seyir tecrübe ve testleri başarıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

SON GÜNLERİNİ SAVARONA'DA GEÇİRDİ

28 Mart 1931'de Hamburg'da inşaa edilen Savarona, denize indirildiğinde dünyanın en büyük yatı olarak kayıtlara geçmişti. 3 Şubat 1938’de yedi yaşındayken Türk Hükûmeti tarafından satın alınarak kurucu lidere armağan edilen yat için Mustafa Kemal Atatürk çevresindekileri üzen bir yorumda bulunmuştu.

"MEZARIM MI OLACAK?"

Gemin Dolmabahçe Sarayı'na yaklaşırken, Mustafa Kemal Atatürk'ün heyecanlı oluşu çevresindekiler tarafından hatıralara yazılmıştı. Hastalık halinde olan Atatürk'ün gemiyi gördüğünde, "Bir çocuğun oyuncağını bekler gibi ben de bu gemiyi beklemiştim. İşte geldi, bindim. Şimdi mezarım mı olacak bu tekne benim?" sözleri ağzından süzülmüştü. Çevresindekilerin üzüldüğünü gören Atatürk daha sonra, "Yahu be tekneyi çok sevdim, çok" diyerek sözünü çevirmişti.