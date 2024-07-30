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Aydın'da heyecanlandıran keşif: Normal insan ölçüsünün üstünde! Yunan tanrısı Zeus’un mermer başı bulundu

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 15:44 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:45
Aydın&#039;da heyecanlandıran keşif: Normal insan ölçüsünün üstünde! Yunan tanrısı Zeus’un mermer başı bulundu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nde, Yunan mitolojisinin en güçlü tanrısı olan Zeus ile ilgili keşif heyecanlandırdı. Zeus'un normal insan ölçülerinin üstünde olan mermer başı bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Aydın’da M.Ö. 5. bin yıl ortalarına kadar uzanan tarihi ile Afrodisias Antik Kenti’nde yapılan keşif heyecanlandırdı.

YUNAN MİTOLOJİSİNİN EN GÜÇLÜ TANRISI 

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nde, Yunan mitolojisinin en güçlü tanrısı olan Zeus'un normal insan ölçülerinin üstünde mermerden yapılma başı bulundu.

Aydın'da heyecanlandıran keşif: Normal insan ölçüsünün üstünde! Yunan tanrısı Zeus’un mermer başı bulundu - 1. Resim

KEŞİF HEYECANLANDIRDI

Hemen her yıl farklı keşiflere sahne olan antik kentte, 2022 yılında bulunan bin 600 metrekare büyüklüğündeki ‘Kibele Köşkü’nden sonra şimdi de Yunan mitolojisinin en güçlü ve önemli tanrılarından olan Zeus ile ilgili yapılan keşif ilgi çekti.

Heyecanlandıran keşfi sosyal medya hesabından duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise tarihi eserin Afrodit Tapınağı’nın batısında bulunduğunu açıklayarak, ''Yüzyıllar sonra gün ışığıyla yeniden buluşan mermer baş, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı olan Zeus’un ihtişamını sergiliyor. Aphrodite Tapınağı'nın 50 metre batısında bulunan bu önemli eser, saç ve sakaldaki muhteşem işçilik ile dikkat çekiyor. Anadolu'nun zengin geçmişini gelecek nesillere taşımak için çalışmalarımız hız kesmeden sürecek'' dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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