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Kültür - Sanat
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:43

Azerbaycan ile Türkiye arasında 100 yıl öncesine giden bir dayanışma hikayesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Azerbaycan Medeniyet Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen ortak yapım “Narginli Sona” belgesel filmi, Ankara'da izleyiciyle buluştu. 1. Dünya Savaşı sırasında Nargin Adası'nda esir edilen Türk askerlerine Azerbaycan halkının gösterdiği dayanışma ve fedakarlığı anlatan filmin özel gösterimi, Yerli Düşünce Derneği'nde gerçekleştirildi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Azerbaycan ile Türkiye arasında 100 yıl öncesine giden bir dayanışma hikayesi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:43

Türk-Azerbaycan ortak yapımı belgesel, 'nün zengin ve nüfuzlu ailelerinden birine mensup olan Sona Hacıyeva'nın hikayesi üzerinden esir düşen Türk askerlerinin durumlarını beyaz perdeye taşıyor. Belgesel, cephesi dahil, I. Dünya Savaşı sırasında Ruslara esir düşerek Bakü açıklarındaki Nargin Adası'na götürülen binlerce Osmanlı askerinin susuzluk, açlık ve hastalıkla geçen zorlu yaşam mücadelesini gün yüzüne çıkarıyor.

Azerbaycan ile Türkiye arasında 100 yıl öncesine giden bir dayanışma hikayesi

ESİR TÜRK ASKERLERİNİ KURTARMAK İÇİN HAYATINI RİSKE ATTI

Türk esirlerin durumunu öğrendikten sonra hayatını riske atarak büyük bir insani yardım faaliyeti başlatan Sona Hacıyeva, bir yandan adaya gizlice yiyecek, giyecek ve ilaç ulaştırarak esir Türk askerlerine yardım ederken diğer yandan da yüzlerce Türk subayının adadan kaçırılmasına öncülük ediyor.

Azerbaycan ile Türkiye arasında 100 yıl öncesine giden bir dayanışma hikayesi

AZERBAYCAN HALKININ TÜRK ASKERİNE GÖSTERDİĞİ BÜYÜK FEDAKARLIK

Azerbaycan halkının o dönem sergilediği büyük insanlık dersine vurgu yapan belgesel, en zorlu koşullar altında dahi Azerbaycan Türklerinin, Osmanlı askerlerini Ada'dan kaçırmak, onlara yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım ulaştırmak için gösterdiği büyük fedakarlığı günümüze taşıyor. "Narginli Sona", iki kardeş halk arasındaki sarsılmaz bağları ve dayanışmayı gözler önüne seriyor.

Azerbaycan ile Türkiye arasında 100 yıl öncesine giden bir dayanışma hikayesi
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ETİKETLER
#Bakü
#sarıkamış
#I. Dünya Savaşı
#Sona Hacıyeva
#Nargin Adası
#Kültür - Sanat
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