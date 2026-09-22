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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:38

Nuri Alço'dan dizi sektörüne sitem: “Arıyorlar ama devamı gelmiyor”

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nuri Alço, uzun süredir televizyon dizilerinde yer almamasının nedenlerini anlattı. Yapım ekiplerinden kendisine zaman zaman teklif geldiğini ancak bu görüşmelerin çoğunun devamının gelmediğini söyleyen Alço, “Arıyorlar ama devamı gelmiyor” sözleriyle sektörde yaşadığı sürece dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Nuri Alço'dan dizi sektörüne sitem: “Arıyorlar ama devamı gelmiyor”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:38

52 yıllık oyunculuk kariyerinde 350 filme imza attığını belirten Nuri Alço, üç kuşağın tanıdığı bir isim olduğunu vurguladı. Yeni projeler için kendisini arayan yapım ekiplerinin olduğunu söyleyen usta oyuncu, görüşmelerin sonuçsuz kalmasının kendisi açısından üzücü olduğunu dile getirdi.

NURİ ALÇO'DAN DİZİ SEKTÖRÜNE SİTEM 

, ile yaptığı söyleşide televizyon ekranlarında daha fazla görülmek istediğini ifade etti. Düvenci’nin “Seyirci olarak size doyamadık?” sözleri üzerine Alço, kariyerine ve izleyiciyle kurduğu bağa dikkat çekti.

Nuri Alço'dan dizi sektörüne sitem: “Arıyorlar ama devamı gelmiyor”

Ceyda Düvenci: Seyirci olarak size doyamadık?

Bilmiyorum. Bunların cevabını siz vereceksiniz. Bu kadar karakter oyuncusu olup, bu kadar sevilmek, yürüyemez hale gelmem, çok güzel bir şey. Genci, ihtiyarı 3 neslin kafasına kazınmış bir insanım.

Nuri Alço'dan dizi sektörüne sitem: “Arıyorlar ama devamı gelmiyor”

“ARAYIP CEVAP BEKLİYORUZ”

Usta oyuncu, sektörde kararların yapımcılar tarafından verildiğini belirterek yeni nesil oyuncuların daha fazla ön plana çıktığını söyledi. Alço, geçmişte birlikte çalıştığı birçok yönetmen ve oyuncunun artık aralarında olmadığını da ifade etti.

Yapımcılarımız karar veriyor, gençler var, eski yönetmenleri kaybettik, oyuncuları kaybettik. Ama maalesef yeni nesile yüklenip gidiyorlar. Arıyorlar, cevap bekliyoruz, yok.

Nuri Alço'dan dizi sektörüne sitem: “Arıyorlar ama devamı gelmiyor”

350 FİLMLİK KARİYERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Nuri Alço, kendisine farklı projelerden teklif geldiğini ancak bazı çalışmaların yarıda kaldığını anlattı. Usta oyuncu, uzun kariyerine rağmen yeni projelerde yer alma konusunda beklemede olduğunu belirtti.

Arıyorlar Nuri Bey müsait misiniz diyorlar, 'ndan aradılar, 'dan aradılar, yarım kaldı. Arıyorlar, hazırız, olursa oynarız, 52 yıl olmuş, yarım asrı geçmişiz, 350 filmim var benim. Diyecek bir şey yok!

Nuri Alço'dan dizi sektörüne sitem: “Arıyorlar ama devamı gelmiyor”

YURTDIŞINDAKİ AKTÖRLERE VERİLEN ROLLERİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Nuri Alço, Ceyda Düvenci’nin yurtdışındaki oyuncuların yaş aldıkça daha fazla ve farklı rollerde yer alabildiğine ilişkin sözlerine de katıldığını belirtti. Usta oyuncu, özellikle yabancı sinemada deneyimli oyuncuların merkezinde olduğu yapımların dikkat çektiğini söyledi.

"Yaşlandıkça istediğin rolde oynayabiliyorsun...

Oynayanlar var, yurtdışındakileri görüyoruz, üzerine filmler yapılıyor. Direkt onun üzerine kurulan filmler var. Yapımcılarla da aram iyi, kimseyle de problemim de yok... "

 

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#nuri alço
#ceyda düvenci
#eşref rüya
#Yapımcılar
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