Bakan Ersoy duyurdu! 3 tarihi cami yeniden ibadete açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan üç önemli cami, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yeniden ibadete açılıyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla süreci duyurdu. İşte tüm ayrıntılar...

GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 13:52
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 13:54

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarının tamamlanmasının ardından üç önemli eserin yeniden ibadete açılacağını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Asırların mirasını yeniden ayağa kaldırıyor, vakıf eserlerimizi aslına uygun şekilde ihya ederek milletimizin hizmetine sunuyoruz. Isparta Ulu Camii, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camii, Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camii’nin restorasyonlarını tamamladık. Restorasyon sürecini özveriyle yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Bu kıymetli eserleri ’nın ilk günü yeniden ibadete açıyoruz. Hayırlı olsun.”

ÜÇ CAMİ BAYRAM SABAHI CEMAATİYLE BULUŞACAK

Vakıflar Genel Müdürlüğü, asırlık vakıf eserlerini geleceğe taşıma sorumluluğu kapsamında üç önemli caminin restorasyonunu tamamladı. Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camii, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camii ve Isparta Ulu Camii, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yeniden ibadete açılacak.

ŞANLIURFA'DA DEPREMDE HASAR GÖREN CAMİ YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI

İbadete 1994 yılında açılan ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Selahaddin Eyyubi Camii için 2023 yılında restorasyon süreci başlatıldı.

Yapının mevcut durumu ayrıntılı analizlerle incelenirken özgün mimari unsurlar koruma altına alındı. Mihrap, minber, kürsü ve hünkar mahfili muhafaza edilirken yapısal güvenliği artırmak amacıyla çelik ve ahşap askılama sistemleri kuruldu. Duvarlarda hidrolik ve kaymak kireç enjeksiyonları uygulanırken, gerekli bölümlerde özgün dokuya uygun yenilemeler gerçekleştirildi. Abdest alanları, aydınlatma ve mekanik sistemler modern ihtiyaçlara göre düzenlendi. Cephe temizliği ve ahşap elemanların yenilenmesinin ardından çevre düzenlemesi tamamlanan , bayram namazıyla yeniden ibadete açılacak.

DİYARBAKIR'DA TARİHÎ CAMİ BİLİMSEL RESTORASYONLA İHYA EDİLDİ

Diyarbakır’ın önemli yapılarından Melik Ahmet Paşa Camii’nde restorasyon çalışmaları, bilim kurulu ve teknik ekiplerin hazırladığı ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeler doğrultusunda yürütüldü.

Zemin ve temel yapısının belirlenmesi için sondaj, jeoradar ve kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Duvar ve zeminlerde enjeksiyon uygulamaları yapılırken, kubbe ve tonozlarda güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Çini yüzeyler temizlendi, kalem işi imalatlar yapıldı, ahşap döşeme ve elektrik sistemleri yenilendi. Yerden ısıtma sistemi de kurulan cami, bayramın ilk günü kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

ISPARTA ULU CAMİ KAPSAMLI YENİLEME SÜRECİNDEN GEÇTİ

2023 yılında kapsamlı restorasyona alınan Isparta Ulu Camii’nde ahşap kubbeler onarıldı; su ve ısı yalıtımı sağlandı, üst örtü sistemi yenilendi. Harim içi kubbe sıvaları ve kalem işleri tamamlanırken, minber, mihrap ve vaaz kürsüsü onarıldı. Zemin döşemeleri ve halılar yenilenirken duvar içi ve üstü çelik güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildi. Elektrik ve mekanik sistemleri de yenilenen cami, bayram namazıyla birlikte yeniden ibadete açılacak.

