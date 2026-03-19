Bakan Ersoy'dan bayram mesajı! Kardeşlik ve barış vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kardeşlik ve barış vurgusunun öne çıktığı mesajda, "Bölgemizde süregelen krizlerin son bulmasına, masum insanların zarar görmemesine ve bu coğrafyanın yeniden huzur ve istikrara kavuşmasına vesile olan bir bayram temenni ediyorum" ifadeleri yer aldı.

"BAYRAMDA BÜYÜKLERİMİZİ HATIRLAYALIM, KÜÇÜKLERİ SEVİNDİRELİM"

Bakan Ersoy’un mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan bu mübarek günleri geride bırakırken Ramazan Bayramı’na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar; sevginin, dayanışmanın ve kardeşliğin güçlendiği, gönüllerin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Bu anlamlı günler, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendiren, ortak değerlerimizi ve kültürümüzü yeniden hatırlatan önemli vesilelerdir.

Bu bayramın “Nerede o eski bayramlar” demeden büyüklerimizi unutmadığımız, küçüklerimizi sevindirdiğimiz bir bayram olmasını diliyorum.

Ramazan Bayramının, ayrıca dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan mazlum ve mağdur insanlar için umut kapısı olmasını niyaz ediyorum.

Bölgemizde süregelen krizlerin son bulmasına, masum insanların zarar görmemesine ve bu coğrafyanın yeniden huzur ve istikrara kavuşmasına vesile olan bir bayram temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum.

Bayramınız mübarek olsun."