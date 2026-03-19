Ekonomi
 | Ümit Buget

Resmi Gazete'de yayımlandı! Üç bakanlıkta kritik atamalar

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 44 ilin defterdarlıklarına atama yapıldı. İşte atamalara ilişkin tüm kararlar...

Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 44 ilin defterdarlıklarına atama yapıldı.

44 İLİN DEFTARLIKLARINA YENİ ATAMA

Böylece, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Zonguldak illerinin defterdarları belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Neşat Onur Şanlı atandı.

Bakanlığın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13. ve 14. bölge müdürlüğü görevlerine de atama yapıldı.

İthalat Genel Müdür Yardımcısı Burak Güreşçi görevden alınırken, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılıkları için Ahmet Akdemir ve Yakup Sefer görevlendirildi.

3 BAKANLIKTA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcılıklarına da İsmail Hak ve Veysel Çiftçi, Personel Genel Müdür Yardımcılığına da Buğrahan Manav'ın ataması gerçekleştirildi.

Yine Ticaret Bakanlığında açıkta bulunan Batı Marmara, Orta Anadolu ve Trakya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü görevlerine de atama yapıldı.

