Bakan Ersoy duyurdu! Denizli'de heyecanlandıran keşif: 'Tarih yeniden canlanacak'

19 Kasım 2024 11:23 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:27

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tripolis Antik Kenti'nde daha önce gövdesi bulunan heykelin başının da gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu. Ersoy, "Şimdi bütün parçaların bir araya gelmesiyle tarih yeniden canlanacak." dedi.