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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:02

Bakan Ersoy duyurdu: Tam 4 bin 700 yıllık! Dünyanın en eski batığı keşfedildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında yapılan keşif çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Türkiye'de dünyanın en eski batığına ait bulgular ortaya çıktı. Bakan Ersoy, batığa ait amforaların, Anadolu’nun denizcilik tarihine ışık tuttuğunu belirtti.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:02

Türkiye’de çok eski yıllara ve farklı medeniyetlere ait bulgular gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı , 'nın Kekova Adası yakınlarında bulunan dünyanın en eski batığına ait amforalarını açıkladı.

Bakan Ersoy duyurdu: Tam 4 bin 700 yıllık! Dünyanın en eski batığı keşfedildi

DENİZ YOLUYLA BÜYÜK TİCARET

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kekova'da yürütülen su altı kazılarında ortaya çıkarılan buluntuların önemine dikkati çekti. Zeytinyağı ya da şarap taşımak için kullanıldığı düşünülen amforaların, Doğu Akdeniz'deki ticaretin ve kültürler arası etkileşimin izlerini taşıdığını vurgulayan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

Bakan Ersoy duyurdu: Tam 4 bin 700 yıllık! Dünyanın en eski batığı keşfedildi

"Kil analizleri, amforaların muhtemelen Ürdün Vadisi'ndeki atölyelerde üretildiğine işaret ediyor. Benzer örneklerin Mısır, Troya ve Girit'te de bulunması, farklı coğrafyaları deniz yoluyla birbirine bağlayan ticaret ağlarını anlamamız açısından büyük önem taşıyor."

Su altındaki kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Ersoy, "Anadolu'nun denizcilik tarihini yeni bulgularla aydınlatmaya, su altındaki kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ersoy, kazıların bilimsel sorumluluğunu üstlenen Doç. Dr. Hakan Öniz'i ve çalışmalarda emeği geçenleri kutladı.

Bakan Ersoy duyurdu: Tam 4 bin 700 yıllık! Dünyanın en eski batığı keşfedildi

KEKOVA'DA DENİZ TİCARETİNİN KÖKLÜ GEÇMİŞİNE YOLCULUK

Akdeniz Üniversitesi tarafından önceki yıllarda gerçekleştirilen arkeolojik su altı araştırmalarında Kekova Adası yakınlarında tespit edilen batık kalıntılarından alınan amfora örnekleri, geminin Erken Tunç Çağı'na ait olabileceğini gösterdi.

Alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleriyle Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Doç. Dr. Hakan Öniz'in bilimsel sorumluluğunda 2026 yılında kazılara başlandı. Su altından çıkarılan amforaların yaklaşık 4 bin 400-4 bin 700 yıllık olduğu belirlendi.

Bakan Ersoy duyurdu: Tam 4 bin 700 yıllık! Dünyanın en eski batığı keşfedildi

Kaplar üzerinde yapılan kil analizleri, üretim yerinin muhtemelen Ürdün Vadisi'ndeki atölyeler olduğuna işaret etti. Benzer amforaların Mısır'daki Giza, Saqqara ve Abusir piramitleri yakınlarında, Troya'da ve Girit'te de bulunması, dönemin deniz ticareti bağlantılarını anlamak açısından önem taşıyor.

Araştırmacılar, geminin Levant kıyılarındaki bir limandan hareket ederek Troya ya da Girit yönüne ilerlemiş olabileceği üzerinde duruyor.

https://x.com/MehmetNuriErsoy/status/2110264580039405795

DOKUZ İŞARETLİ AMFORADA GÜNLÜK YAŞAMIN İPUÇLARI

Kazılarda çıkarılan amforalardan biri, üzerindeki dokuz farklı işaret ve gövdesindeki iki delikle dikkat çekiyor. İncelemeler, bu kabın peynir ya da tereyağı yapımında kullanılan bir yayık amforası olabileceğine işaret ediyor.

Bu buluntu, denizcilerin uzun yolculuklarda gemide keçi taşımış, süt sağmış ve kendi süt ürünlerini üretmiş olabilecekleri ihtimalini gündeme getiriyor. Böylece batık, taşıdığı ticari yükün yanı sıra dönemin denizcilerinin beslenme ve günlük yaşam şartlarına ilişkin de ipuçları sunuyor.

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ETİKETLER
#Antalya
#Mehmet Nuri Ersoy
#Amfora
#Kekova
#Ürdün Vadisi
#Kültür - Sanat
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