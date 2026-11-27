Kahramanmaraş’ta depremin izleri silinirken şehrin edebiyatla özdeşleşen tarihî mekânları da yeniden ayağa kaldırılıyor.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Ersoy yerinde inceledi: Depremin vurduğu Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi kütüphane olarak yeniden doğuyor Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar gören ve edebiyatla özdeşleşen tarihî mekânlar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla yeniden ayağa kaldırılıyor. Depremlerden ağır hasar gören ve daha önce Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak kullanılan tarihî yapılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından güçlendirme, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla kitapların, edebiyatın, şiirin ve kültür sanat etkinliklerinin buluşma noktası haline getirilecek. Bu yapılar, Yedi Güzel Adam Halk Kütüphanesi ve Kahramanmaraş Şiir Kütüphanesi olarak hizmet verecek. Kütüphane kompleksi yaklaşık 50 bin kitap kapasitesiyle hizmet verecek ve aynı anda 300 kişiye ev sahipliği yapabilecek. Kütüphane kompleksinde bebek ve çocuk bölümleri, süreli yayın alanları, sesli ve sessiz çalışma mekânları, okuma ve araştırma salonları, çok amaçlı salonlar, müze ve sergi alanları ile engelsiz erişim bölümleri bulunacak. Yedi Güzel Adam olarak anılan şair ve yazarlara ait kürasyonlar, özel koleksiyonlar ve ilk baskı yayınlarından oluşan bir müze alanı da ziyaretçilere sunulacak. Restorasyon projesi kapsamında, çocukların ve yetişkinlerin kültürel ve sosyal etkinliklerde bir araya gelebilmeleri için sahne, amfitiyatro ve çocuk etkinlik alanları ile bir kafeterya da tasarlandı.

Bir dönem Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak kullanılan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören tarihî yapılar, Bakan Ersoy'un talimatıyla bu kez kitapların, edebiyatın, şiirin ve kültür sanat etkinliklerinin buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde bulunan tarihî yapılardaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Ersoy, Yedi Güzel Adam Halk Kütüphanesi ve Kahramanmaraş Şiir Kütüphanesi olarak hizmet vermesi planlanan iki yapıda yürütülen güçlendirme, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının son durumu hakkında bilgi aldı.

YEDİ GÜZEL ADAM’IN TARİHÎ MEKÂNINDA YENİ DÖNEM

Kahramanmaraş’ın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan iki tarihî tescilli yapı, depremlerde ağır hasar görmelerinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildi.

Bakan Ersoy'un Bakanlığın yatırım programına aldığı yapılarda tarihî kimlikleri korunarak yeniden işlevlendirilmek üzere çalışmalar başladı.

Toplam 2 bin 650 metrekare kullanım alanına sahip, bodrum ve dört kattan oluşan binaların halk kütüphanesi, şiir kütüphanesi ve müzeye dönüştürülmesini kapsayan restorasyon çalışmalarında ilk etap tamamlandı. İkinci etap çalışmalar ise devam ediyor.

Yürütülen projeyle yalnızca depremde zarar gören iki tarihî yapı onarılmayacak; Kahramanmaraş’ın edebiyat mirası modern kütüphanecilik hizmetleriyle buluşturulacak.

ŞİİR ARTIK YALNIZCA OKUNMAYACAK, DENEYİMLENECEK

Kütüphane kompleksinin en dikkat çekici bölümlerinden biri Kahramanmaraş Şiir Kütüphanesi olacak.

Ziyaretçiler ve kullanıcılar kütüphanede Türk edebiyatının önde gelen şairleri ve eserlerini yakından tanıma fırsatını yakalarken dijital deneyimleme alanlarında şiiri ve edebiyatı yalnızca okumakla kalmayacak, farklı duyulara hitap eden uygulamalarla deneyimleyebilecek.

Kütüphane kompleksi içinde, Yedi Güzel Adam olarak anılan ve Türk edebiyatına damga vuran usta şair ve yazarlar Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alâeddin Özdenören ve Ali Kutlay’a ve eserlerine ilişkin kürasyonlar, özel koleksiyonlar ve ilk baskı yayınlarından oluşan müze alanı da ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Modern kütüphane hizmetleriyle edebiyat mirasını bir araya getirecek kompleks, Yedi Güzel Adam’ın bıraktığı mirasın yeni kuşaklara aktarılacağı bir kültür ve sanat buluşma noktası olacak.

50 BİN KİTAP, 300 KİŞİLİK KAPASİTE

Bakan Ersoy’un yerinde incelediği tarihî yapılarda oluşturulacak kütüphane kompleksi, yaklaşık 50 bin kitap kapasitesiyle hizmet verecek.

Aynı anda 300 kişiye hizmet sunabilecek şekilde planlanan iki bloklu komplekste farklı yaş gruplarına ve ihtiyaçlara yönelik alanlar bulunacak.

Bebek ve çocuk bölümleri, süreli yayın alanları, sesli ve sessiz çalışma mekânları, okuma ve araştırma salonları, çok amaçlı salonlar, müze ve sergi alanlarıyla kütüphane, yalnızca kitap okumak isteyenlerin değil, araştırma yapmak ve kültürel etkinliklere katılmak isteyenlerin de buluşma noktası olacak.

Engelsiz erişim bölümleriyle farklı ihtiyaçlara sahip ziyaretçilerin kütüphane hizmetlerinden yararlanması da sağlanacak.

TARİHÎ YAPILAR YAŞAYAN KÜLTÜR ALANINA DÖNÜŞECEK

Restorasyon projesi kapsamında tarihî yapıların çevresi de yeniden düzenlenecek. Çocukların ve yetişkinlerin kültürel ve sosyal etkinliklerde bir araya gelebilmeleri için sahne, amfitiyatro ve çocuk etkinlik alanları projeye dâhil edildi.

Ziyaretçilerin kullanımına yönelik yaklaşık 150 metrekare açık ve kapalı alana sahip, tek katlı ve teraslı bir kafeterya da tasarlandı.

Böylece tarihî yapılar, kütüphane hizmetlerinin yanı sıra açık hava etkinlikleri ve sosyal buluşmalarla yaşayan bir kültür alanına dönüşecek.

DEPREMİN İZLERİ SİLİNİRKEN EDEBİYATIN HAFIZASI KORUNUYOR

İkinci etap restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, depremde ağır hasar gören tarihî yapıların yeniden hayat bulduğu, şehrin edebiyat birikiminin yeni nesillerle buluştuğu bir kültür merkezi olarak hizmet verecek.

Restore edilen tarihi yapılar bir yandan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “Edebiyat Şehri” olarak kabul edilen Kahramanmaraş’ın edebi mirasının zenginliğini ortaya koyarken bir yandan da özgün bir kültür inisiyatifi olarak Kahramanmaraş’ın Yaratıcı Şehirler Ağı’ndaki konumunu güçlendirecek.