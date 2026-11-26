Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Antalya'da düzenlenen 16. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde Türkiye'nin 2026 yılı 9 aylık turizm karnesi ve 2027 yol haritası açıklandı. Kongrede konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, küresel belirsizliklere ve bölgesel çatışmalara rağmen gelir ve harcama kalemlerinde rekor seviyelere ulaşıldığını duyurdu.

İLK 9 AYDA 51,2 MİLYAR DOLARLA TARİHİ REKOR

Bölgesel çatışmalar, hava sahası kısıtlamaları ve artan ulaşım maliyetlerine karşın Türkiye'nin turizm altyapısı ve pazar çeşitliliği sayesinde büyümesini sürdürdüğünü belirten Bakan Ersoy, açıklanan son verileri şu rakamlarla paylaştı:

Ziyaretçi ve Toplam Gelir: Yılın ilk 9 ayında 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırlandı; turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı ve tüm zamanların ilk 9 aylık rekorunu kırdı.

Üçüncü Çeyrek Zirvesi: Üçüncü çeyrekte turizm geliri yüzde 5 artışla 25 milyar 526 milyon 218 bin dolara yükselerek çeyrek dönem bazında rekor kaydetti.

Kişi Başı Gecelik Harcama: Ziyaretçiler ortalama 10,34 gece konaklarken, kişi başı gecelik ortalama harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara , yabancı ziyaretçilerde ise 119,9 dolara çıktı.

Dünya Sıralaması: Türkiye'nin uluslararası turist sayısında dünyada 4'üncü , turizm gelirlerinde ise 7'nci sıraya yükseldiği belirtildi.

KONAKLAMA VERGİSİ, İSTİHDAM DESTEĞİ VE F1 STRATEJİSİ

Sektörün maliyet yönetimine ve 2027 takvimindeki büyük organizasyonlara ilişkin mesajlar veren Bakan Ersoy, öne çıkan başlıkları şöyle sıraladı:

Vergi ve İstihdam Desteği: Konaklama vergisinin 2027 yılı sonuna kadar yüzde 1 oranında uygulanmaya devam edeceği, turizm işletmesi belgesi alan tesislere sağlanan istihdam desteğinin ise 2028'e kadar uzatılacağı hatırlatıldı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si: 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 yarışlarının sadece İstanbul odaklı değil, Bodrum, Ege ve Antalya tatilleriyle birleştirilerek pazarlanacağı; İstanbul'un şimdiden açık ara en fazla ön kayıt alan şehir olduğu aktarıldı.

EXPO Yerleşkesi ve MICE Turizmi: COP31 kapsamında altyapısı güçlendirilen ve Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişinin kayıt yaptırdığı 1 milyon metrekarelik EXPO yerleşkesinin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde kurulan profesyonel yapıyla yılın 12 ayına yayılan bir kongre ve fuar merkezine dönüştürüleceği ifade edildi.

Dijital Tanıtım ve Sürdürülebilirlik: 2025 ve 2026'da hazırlanan 10 mini dizinin 10,5 milyar gösterime , 10 dilde yayın yapan GoTürkiye platformunun 77,2 milyon tekil ziyaretçiye ulaştığı; Türkiye'nin 20 binin üzerinde sertifikalı tesisle sürdürülebilir turizmde dünyada birinci, 580 Mavi Bayraklı plajla dünyada üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi.

ANTALYA VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN MESAJLAR

Kongrede konuşan diğer protokol ve sektör temsilcileri de Antalya'nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu: