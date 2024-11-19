BASE’in 8. edisyonu sanatseverleri bekliyor! Tarihler belli oldu

19 Kasım 2024 17:05 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 17:06

Türkiye’nin dört bir yanından yeni mezun sanatçıların yapıtlarını aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE’in 8.edisyonu 27 Kasım-1 Aralık 2024 tarihleri arasında Trendyol Sanat ana sponsorluğunda, Şişli Belediyesi ev sahipliğinde, Bilgili Holding ana mekân sponsorluğunda ve Bilgili Sanat işbirliğiyle The Ritz-Carlton Residences, Istanbul B Blok’ta gerçekleşecek.

33 şehirde 40 üniversiteden yeni mezun 132 sanatçıyı sanatseverlerle buluşturacak olan BASE 2024’te resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım, geleneksel Türk Sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilmiş yaklaşık 150 eser yer alacak.



Yeni mezun sanatçıların üretme motivasyonlarını desteklemek, onların sanat​ profesyonelleri ve sanat izleyicileri ile diyaloglarını geliştirmek misyonuyla 8 yıldır düzenlenen BASE, bu yıl 2024 mezunu olan sanatçıların eserlerini 27 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında sanatseverlerle buluşturacak. Bilgili Sanat iş birliği ve Şişli Belediyesi ile The Ritz-Carlton Residences ev sahipliğinde, Bilgili Holding ana mekân sponsorluğunda, Trendyol Sanat ana sponsorluğunda; Jumbo, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), Norm Sanat ve TEB Özel Bankacılık co-sponsorluğunda bu yıl sekizincisi gerçekleşecek olan BASE, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni nesil sanatçıların dünyaya ve sanata bakış açılarını gözler önüne serecek.

Her yıl sanat dünyasından değerli isimlerin yer aldığı çok sesli bir seçici kurula sahip olan BASE’in 2024 yılı başvurularını; Ari Meşulam, Bahar Kızgut, Coşar Kulaksız, Daryo Beskinazi, Derya Yücel, Ergin Çavuşoğlu, Esra Aliçavuşoğlu, Gülay Semercioğlu, Nermin Er, Oya Delahaye, Serkan Özkaya, Sinan Demirtaş, Yaşam Şaşmazer ve Yekhan Pınarlıgil değerlendirdi.

BASE’in küratörü Derya Yücel, bu yıl BASE’in çerçevesini çizerken ''Sanat ne Yapar?’ sorusuna dikkat çekiyor ve bu yılın küratöryel başlığını şöyle anlatıyor: ‘Sanat sonsuz mudur? evrensel midir? Sanat iyileştirir mi? umudu besler mi? öğretir ya da hatırlatır mı? Rahatsız mı eder, zevk mi verir? Gerçek midir düşsel mi? Sanat güzel midir faydalı mı?.. 8 yıldır, bireyleri, düşünceleri, tavırları ve formları sanatın ortak grameri ile birbirine bağlayan BASE bu yıl “Sanat ne yapar?” diye soruyor. Çok katmanlı fikirlere kapı açabilecek bu soru, bize yalnızca sanatla ilişkili değil genç sanatçıların yaşama, dünyaya, insanlara, doğaya, geleceğe nasıl baktıklarıyla ilişkili bir veri sunuyor. Bu soru, genç sanatçıların duyarlığını, belleğini, deneyimlerini, gerçeğe verdikleri düzeni, gerilimlerini ve heyecanlarını çok sesli bir diyaloğa dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu soru, kesin cevaplar aramak yerine ortak ve geçici bir çerçeve kurarken, sanatçı​, yapıt ve izleyiciye ait etkileşimsel bir platform oluşturma amacını taşıyor. “Sanat Ne Yapar” sorusu, herhangi bir şeyin sanat olabileceği ya da şeyleri sanat eseri kılanın o değerin değişkenliği ile günümüzde üretilen sanatı anlamak konusunda bize yardımcı olabilir. Bugün sanatın anlamı, işlevi, gerekliliği ve insan üzerinde meydana getirdiği etkilerin farklı tanımları mümkün. Belki de Sanat, yalnızca ne yapıyorsa odur.

BASE, 8 yıldır yeni mezun sanatçılarla sanat alanında faaliyet gösteren farklı aktörler, uzmanlar ve kurumlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek, iletişimi, diyaloğu ve ortak çalışma pratiğini teşvik ederek özgün bireysellik ile toplumsal karşılaşma için ortak bir alan oluşturuyor. Her yıl olduğu gibi BASE bu yıl da yeni mezun sanatçı adaylarının dünyaya ve sanata yönelik geliştirdikleri bakış açılarını, kreatif kanallarının zenginliği ya da sınırlarını, sanat üretiminde ele alınan güncel kavram ve içerikleri, kullandıkları form, mecra ve araçların olanaklarını, ne tür sorunlarla uğraştıkları ya da uğraşmadıkları ve Türkiye’deki akademik eğitimin niteliğini de gözler önüne serecek. BASE, 2024 yılında mezun olan genç sanatçıların, olguları, ilişkileri, yaşam biçimleri ve bireysel deneyimleri nasıl aktardıklarını ve üretim araçlarının çeşitliliğini bize yeniden gösterecek.''

BASE ve Bilgili Sanat iş birliğinde izleyiciyle 2. Katta buluşacak olan BASELECTED sergisi ise, 2017’den bu yana farklı 'BASE' edisyonlarına katılmış 100’e yakın sanatçının, BASE sonrası güncel sanat üretimlerinden bir kesit sunacak. 2.katta izleyicilerle buluşacak olan sergi, yolu BASE’ten geçmiş sanatçıların sanatsal yolculuklarını izleme fırsatı sunarken, bir yandan da günümüz dünyasını tanımlayan, göç, savaş, kentsel dönüşüm, ekoloji, kimlik, cinsiyet, aidiyet, güç gibi pek çok olgunun da sanata yansımasını gözler önüne serecek.

27 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında her gün ücretsiz olarak ziyarete açık olacak olan BASE, 2024 mezunlarının sergisinin yanı sıra eş zamanlı sergilere daha ev sahipliği yapacak.

BASE ve Trendyol Sanat iş birliğinde gerçekleşecek ‘Konuk Ülke Azerbaycan: Genç sanat üretimine bakış’ sergisinde Azerbaycan'dan yeni mezun ve son yıllarda mezun olmuş 14 genç sanatçının yaklaşık 30 eseri bir araya gelecek. Sergi Azerbaycan’ın canlı ve çeşitli sanatsal ifadelerini sergileyerek her iki ülkedeki paralel sanat üretimini gözler önüne serecek.



BASE ve KTSM işbirliğinde gerçekleşecek “İyi Bak Dünyana" sergisinde dünyanın sınırlılıklarına hassasiyet gösteren ve sürdürülebilir bir geleceğe bakmanın yolları üzerine düşünen, geçmiş BASE edisyonlarında yer almış 14 seramik sanatçısının güncel üretimlerinden bir seçki yer alacak.



BASE ve Jumbo işbirliğinde bu sene üçüncüsü gerçekleşecek “Zamanın İzinde" sergisi, geri dönüşüme estetik bir perspektiften yaklaşan 9 sanatçının zamansız Jumbo tasarımlarına yeniden hayat verdikleri enstelasyonlarının yer aldığı; sürdürülebilir sanata ve çevre bilincine dikkat çeken bir sergi olarak izleyicilerle buluşacak.



BASELECTED X Norm Sanat iş birliğinde gerçekleşecek ‘Baselected Koleksiyoner Edisyonu: 11 Sanatçı / 11 Koleksiyon’ adlı sergide yolu BASE’ten geçmiş 11 sanatçının özel koleksiyonlarda yer alan güncel üretimlerinden oluşan seçki izleyicilerle buluşacak.



Bir Adım Var Vakfı alanında ise vakfın desteklediği 15 genç kadın sanatçının eserleri yer alacak.

Ziyaret hafta içi her gün 11:00-19:00 arası, hafta sonu 11:00-20:00 arası ücretsiz.