 Yusuf Özgür Bülbül

Bitlis'te Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi etkinliklerinde Türk Yıldızları'nın gösterisi büyük beğeni topladı. Uçakların alçak uçuş ve akrobasi hareketleri, etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

IHA
22.08.2025
21:33
22.08.2025
21:47

'in ilçesinde 'nın gösterisi nefes kesti. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından 1071 'nin 954'üncü yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler, Türk Yıldızları'nın gösterisi ile başladı.

Bitlis'te Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti



1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'ndaki etkinliğin ilk gününde Türk Yıldızları'nın gösterisini heyecanla izleyen vatandaşlar, jetlerin yaptıkları alçak uçuş ve akrobasi gösterilerini alkışladı. Vatandaşlar gösterileri cep telefonlarıyla da kaydetti.

Bitlis'te Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti



Gösteriyi izleyen vatandaşlardan Şahin Şerefoğlu, "Bu yıl Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünde Türk Yıldızları'nın yapmış olduğu gösteri gerçekten görülmeye değerdi, zevkle izledik. Gerçekten harika bir gösteri oldu ve insanlar çok mutlu oldu bunu izlerken. Emeklerine sağlık" dedi.

