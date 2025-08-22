Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Muş'ta tarihi eğlence: Geleneksel oyunlar tırı çocuklarla buluştu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun 81 ili gezen Geleneksel Oyunlar Tırı, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları için Muş'a geldi. Merkez Göletli Park'a kurulan tırda bir araya gelen çocuklar, halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi geleneksel oyunları oynayarak unutulmaz anlar yaşadı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Muş'ta tarihi eğlence: Geleneksel oyunlar tırı çocuklarla buluştu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 05:43
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 06:17

Geleneksel Dalları Federasyonu tarafından 81 ili gezmek üzere yola çıkan "Geleneksel Oyunlar Tırı", 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında 'a gelerek çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Merkez Göletli Park'ta konuşlandırılan tırda bir araya gelen , halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu. Kurulan parkurda doyasıya eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Muş'ta tarihi eğlence: Geleneksel oyunlar tırı çocuklarla buluştu



Etkinliğe katılarak çocuklarla oyun oynayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Geleneksel Oyunlar Tırı'nın gençlerin hizmetine sunulduğunu belirterek, amaçlarının kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Muş'ta tarihi eğlence: Geleneksel oyunlar tırı çocuklarla buluştu



Müdür Kılıç, "81 ili gezen oyun tırını Muş ilimize getirip halkımıza hizmet sunduk. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu öncülüğünde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle bugün oyun tırımız Muş'a geldi ve halkımızla buluşturuldu. Amacımız, atalarımızdan ve dedelerimizden bugüne kadar gelen oyunları gençlerimizle, çocuklarımızla ve halkımızla yeniden tanıştırmak, onları bu kültürle buluşturmaktır. Bu oyunların içerisinde mas güreşinden dokuztaş oyununa, suel yarışına kadar birçok geleneksel oyunumuz bulunmaktadır. İnanıyorum ki Muş halkı bu oyunları çok sevecek ve mutlu olacaktır. Ben de tüm halkımızı bu oyunlara katılmaya, oyunlarla buluşmaya davet ediyorum. Geleneksel Oyun Tırı 3 gün boyunca Malazgirt'te alanında vatandaşlarımıza hizmet verecek" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tek başına tatil yapanların favorileri açıklandı: İşte Türkiye’nin en çok tercih edilen rotaları!
ETİKETLER
#Türkiye
#çocuklar
#muş
#Etkinlik
#Kültür
#Spor
#Geleneksel Oyunlar
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.