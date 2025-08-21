Menü Kapat
30°
Kültür - Sanat
Tek başına tatil yapanların favorileri açıklandı: İşte Türkiye’nin en çok tercih edilen rotaları!

Son dönemde tek başına seyahat etme yeni yerler keşfetme trendi hızla yükseliyor. Uçak bileti platformu enuygun.com, yalnız yolculuk yapanların Türkiye’de en çok tercih ettiği rotaları açıkladı. Yayımlanan istede Datça, Assos ve Ayvalık gibi tatilcilerin favori noktaları da bulunuyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 14:33

Son yıllarda tek başına eden kişi sayısı hızla yükselişe geçti. Özellikle şehir hayatının yoruculuğu ve stresinden uzaklaşmak isteyenler, yalnız yapmayı tercih ediyor. ve tatil planlama platformu enuygun.com’un paylaştığı verilere göre, yalnız seyahat edenlerin Türkiye’deki favori rotaları belli oldu.

Yalnız seyahat edenler genellikle keşif ve deneyim odaklı tatilleri tercih ediyor. Doğa yürüyüşleri, tarihi mekanlar ve sakin koylar bu tatillerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak yaz aylarının gelmesiyle birlikte bu tercihlerde değişiklikler görülüyor. Tek başına seyahat eden tatilciler, sıcak yaz günlerinde daha çok sahil, plaj ve deniz olan rotalara yöneliyor.

Tek başına tatil yapanların favorileri açıklandı: İşte Türkiye’nin en çok tercih edilen rotaları!

İşte yalnız tatil yapmayı sevenlerin Türkiye’de en çok tercih ettiği rotalar ve bu bölgelerde öne çıkan özellikler:

Tek başına tatil yapanların favorileri açıklandı: İşte Türkiye’nin en çok tercih edilen rotaları!

SİNOP

Karadeniz’in en sakin şehirlerinden biri olarak bilinen , özellikle huzurlu atmosferiyle listede öne çıkıyor. Tarihi dokusu ve temiz plajlarıyla yalnız tatilcilerin uğrak noktası haline geldi. Ayancık ve İnceburun gibi doğa harikaları, keşif meraklıları için ideal rotalar sunuyor.

Tek başına tatil yapanların favorileri açıklandı: İşte Türkiye’nin en çok tercih edilen rotaları!

AMASRA

Bartın’a bağlı bu küçük ama tarihi kasaba, harika manzaraları ve kendine has atmosferiyle dikkat çekiyor. Taş evleri, doğal koyları ve deniz kenarındaki kafeleri ile yalnız tatilciler için hem sakin hem de kültürel bir deneyim sunuyor.

Tek başına tatil yapanların favorileri açıklandı: İşte Türkiye’nin en çok tercih edilen rotaları!

ANTALYA ADRASAN

Akdeniz’in berrak suları ve doğayla iç içe koylarıyla Adrasan, yaz tatili planlayan yalnız gezginlerin favorisi oldu diyebiliriz. Çevresindeki Likya Yolu yürüyüş rotaları ve sakin plajları, hem macera hem de huzur arayan seyahatseverlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Tek başına tatil yapanların favorileri açıklandı: İşte Türkiye’nin en çok tercih edilen rotaları!

BALIKESİR AYVALIK

Tarihi taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleriyle Ayvalık, özellikle Ege’nin huzurlu atmosferini yaşamak isteyenlerin tercihi oluyor. Cunda Adası’na yakınlığı ve güzel plajları, yalnız tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Tek başına tatil yapanların favorileri açıklandı: İşte Türkiye’nin en çok tercih edilen rotaları!

MUĞLA DATÇA

Ege ve Akdeniz’in birleştiği noktada yer alan Datça, temiz koyları ve sakin plajlarıyla tatilcilerin en çok tercih ettiği rotasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Burada deniz keyfinin yanı sıra yürüyüş ve keşif imkanları da mevcut. Özellikle yaz aylarında yalnız tatilcilerin gözde rotalarından biri diyebiliriz.

Tek başına tatil yapanların favorileri açıklandı: İşte Türkiye’nin en çok tercih edilen rotaları!

ÇANAKKALE ASSOS

Tarihi ve doğayı bir arada sunan Assos, yalnız gezginler için ideal bir tatil rotası. Antik kent kalıntıları, sessiz plajları ve bölgeye özgü taş mimarisiyle tatilciler, hem kültürel hem de huzurlu bir tatil için tercih ediyor.

Uzmanlar, yalnız seyahat edenlerin bu tarz rotaları tercih etmesinin temel sebebinin hem kişisel keşif hem de stres atma ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu tür seyahatler bireylere özgürlük hissi sunarken, yeni insanlarla tanışma ve farklı deneyimler yaşama fırsatı da sağlıyor.

