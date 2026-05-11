Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un hayata geçirdiği ücretsiz girişli halk plajı projeleri hem yerel halkın turizm imkânlarından yararlanmasını sağlamak hem de sahil bölgelerinde nitelikli kamu hizmeti sunmak amacıyla geliştirilmiş önemli uygulamalar arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2019 yılında başlatılan ve yalnızca Bakanlık tarafından işletilen bu plajlar, bugün itibarıyla Türkiye genelinde 20 ayrı noktada hizmet veriyor.

HABERİN ÖZETİ Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda: Sayı artıyor, kapsamlı hizmet modeli güçleniyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un hayata geçirdiği ücretsiz girişli halk plajları, yerel halkın turizm imkanlarından yararlanmasını ve sahil bölgelerinde nitelikli kamu hizmeti sunulmasını amaçlamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019'da başlatılan bu projeyle Türkiye genelinde 20 ayrı noktada ücretsiz girişli halk plajı hizmet vermektedir. Bakan Ersoy'un güncellediği bilgiye göre halk plajı sayısı 23'e yükselmektedir ve 2026 sonu itibarıyla 3 yeni plaj daha eklenecektir. Planlanan yeni halk plajları arasında Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent Ücretsiz Girişli Halk Plajı projeleri bulunmaktadır. Mevcut 20 plajın büyük çoğunluğu Antalya (14), Muğla (5) ve İzmir (1) illerinde yer almaktadır. Halk plajlarında tuvalet, duş, soyunma kabini, çocuk oyun alanları, bebek bakım odası, mescit, spor ve etkinlik alanları gibi hizmetler ücretsiz sunulmaktadır; ayrıca engelli erişimine de önem verilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçtiğimiz günlerde güncellediği halk plajı sayısı 23'e yükseliyor. Ücretsiz girişli halk plajlarına 2026 sonu itibariyle 3 yeni plaj daha ekleniyor.

3 YENİ HALK PLAJI PROJESİ DAHA

Bakan Ersoy'un talimatıyla başlatılan ve 2026 yılı itibarıyla çalışmaları devam eden projeler arasında özellikle üç yeni halk plajı öne çıkıyor. Bitlis Adilcevaz Ücretsiz Girişli Halk Plajı, Sinop İnceburun Ücretsiz Girişli Halk Plajı, Samsun Yakakent Ücretsiz Girişli Halk Plajı projelerinin 2026 yılı itibarıyla çalışmaları devam ediyor. Bu projelerle birlikte mevcut halk plajı ağı genişletilerek farklı bölgelerde yaşayan vatandaşların da erişimi artırılıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE 20 NOKTADA HİZMET VERİLİYOR

Türkiye genelinde 20 ücretsiz girişli halk plajı, Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere farklı turizm merkezlerinde hizmet sunuyor. Antalya’da 14, Muğla’da 5 ve İzmir’de 1 noktada faaliyet gösteren bu plajlar yoğun ilgi görüyor.

ÜCRETSİZ VE KAPSAMLI HİZMET MODELİ

Kültür ve Turizm Bakanlığının hizmete sunduğu halk plajlarında girişler ve temel ihtiyaçlar tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

Tuvalet, duş, soyunma kabinleri, çocuk oyun alanları gibi hizmetlerin yanı sıra bebek bakım odası, mescit, spor alanları ve etkinlik alanları da plajlarda yer alıyor.

Projelerde engelli vatandaşların erişimine özel önem verilirken, tüm alanlar erişilebilirlik kriterlerine uygun şekilde planlanıyor. Ayrıca yeme-içme ve otopark gibi hizmetler de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sunuluyor.