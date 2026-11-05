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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 12:29

Büyük saray mozaikleri ilk kez yurt dışında: "Bir Şehir, İki İmparatorluk" Londra’da açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Londra’daki Victoria and Albert Müzesi’nde “Konstantinopolis’ten İstanbul’a: Bir Şehir, İki İmparatorluk” sergisini ziyaret etti. İstanbul’un yaklaşık 1600 yıllık tarihini 200’ü aşkın eserle anlatan sergiye ilişkin Ersoy, “Ülkemizin kültürel zenginliğini dünyanın önde gelen sanat ve kültür merkezlerinde tanıtmaya, İstanbul’un eşsiz mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Büyük saray mozaikleri ilk kez yurt dışında:
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 12:29

’un Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına başkentlik yaptığı dönemin sanat ve kültür mirası, ’da kapsamlı bir sergide bir araya geliyor. Victoria and Albert Müzesi’nde hazırlanan “Konstantinopolis’ten İstanbul’a: Bir Şehir, İki İmparatorluk” sergisi, milattan sonra 330 yılından 1922’ye uzanan süreçte şehrin imparatorluk başkenti kimliğini, sanat üretimini ve gündelik yaşamını ele alıyor.

HABERİN ÖZETİ

Büyük saray mozaikleri ilk kez yurt dışında: "Bir Şehir, İki İmparatorluk" Londra’da açıldı

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
İstanbul’un Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına başkentlik yaptığı dönemin sanat ve kültür mirası, Londra’daki Victoria and Albert Müzesi’nde düzenlenecek kapsamlı bir sergiyle ziyaretçilere sunuluyor.
“Konstantinopolis’ten İstanbul’a: Bir Şehir, İki İmparatorluk” başlıklı sergide, yaklaşık 1600 yıllık tarihi anlatan 200’ü aşkın eser yer alıyor.
1935 yılındaki kazılarda ortaya çıkarılan 6. yüzyıla ait Büyük Saray mozaikleri, keşfedilmesinden bu yana ilk kez İstanbul dışında sergilenecek.
Sergide ayrıca II. Selim’in 16. yüzyıl kaftanı, Gentile Bellini’nin Fatih Sultan Mehmed portresi ve Osman Hamdi Bey’in “Gezintide Kadınlar” tablosu gibi önemli eserler bulunuyor.
Koç Holding iş birliği ve Huo Family Foundation desteğiyle hazırlanan sergiye, Türkiye'den ve uluslararası müzelerden pek çok kurum eser ödünç verdi.
Dört ana bölümden oluşan sergi, 7 Kasım 2026–9 Mayıs 2027 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Büyük saray mozaikleri ilk kez yurt dışında: "Bir Şehir, İki İmparatorluk" Londra’da açıldı

Sergiyi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı , ziyaretine ilişkin sosyal medya paylaşımında, “İstanbul’un asırlara yayılan sanat ve kültür mirası Londra’da dünya ile buluşuyor.” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın koordinasyonunda müze ve kurumların da eserleriyle sergiye katkı sunduğunu belirten Ersoy, İstanbul’un iki imparatorluğa başkentlik yaptığı yaklaşık 1600 yıllık tarihin 200’ü aşkın eserle anlatıldığını vurguladı.

Büyük saray mozaikleri ilk kez yurt dışında: "Bir Şehir, İki İmparatorluk" Londra’da açıldı

BÜYÜK SARAY MOZAİKLERİ İLK KEZ İSTANBUL DIŞINDA

Serginin dikkat çeken eserleri arasında, Bizans dönemine ait Büyük Saray mozaikleri bulunuyor. 1935 yılındaki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 6. yüzyıla ait mozaikler, keşfedilmelerinden bu yana ilk kez İstanbul dışında sergilenecek.

Bakan Ersoy, bu eserlerin sergide yer almasının önemine işaret ederek şunları kaydetti:

“Büyük Saray mozaiklerinin, keşfedilmelerinden bu yana ilk kez İstanbul dışında sergilenecek olması bu buluşmaya ayrı bir anlam katıyor. II. Selim’in kaftanından Fatih Sultan Mehmed’in portresine uzanan seçki, şehrimizin zengin mirasını uluslararası ziyaretçilerle buluşturuyor.”

Topkapı Sarayı koleksiyonundan II. Selim’e ait 16. yüzyıl kaftanı, Gentile Bellini’nin Fatih Sultan Mehmed portresi ve Osman Hamdi Bey’in “Gezintide Kadınlar” tablosu da serginin öne çıkan eserleri arasında yer alıyor.

Büyük saray mozaikleri ilk kez yurt dışında: "Bir Şehir, İki İmparatorluk" Londra’da açıldı

TÜRKİYE’DEN VE DÜNYADAN KOLEKSİYONLAR BİR ARADA

Koç Holding iş birliği ve Huo Family Foundation desteğiyle gerçekleştirilen sergi, V&A koleksiyonlarının yanı sıra Türkiye, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerden ödünç alınan eserleri buluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, Bakanlığa ve Cumhurbaşkanlığı Millî Saraylar Başkanlığına bağlı müze ve kuruluşlardan da sergiye eserler ödünç verildi. Türkiye’den katkı sunan kurumlar arasında Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Ayasofya Tarihi Müzesi Müdürlüğü Harbiye Askerî Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ve Yapı Kredi Koleksiyonu bulunuyor.

Uluslararası katılımcılar arasında ise British Museum, British Library, National Gallery, Vatikan Müzeleri, Benaki Müzesi ve Venedik San Marco Hazinesi yer alıyor.

Büyük saray mozaikleri ilk kez yurt dışında: "Bir Şehir, İki İmparatorluk" Londra’da açıldı

İMPARATORLUK SARAYLARINDAN GÜNDELİK YAŞAMA

Sergi, “Roma Döneminde Başlangıç”, “Gök ve Yer”, “Yeniden Doğan Başkent” ve “Şehirde Yaşam” başlıklı dört bölümden oluşuyor.

İstanbul’un 330 yılında I. Konstantin tarafından yeniden kuruluşundan Osmanlı dönemine uzanan anlatıda; şehrin mimarisi, din ve sanat ilişkisi, saray kültürü ve toplumsal yaşamı ele alınıyor. Mozaikler, heykeller, ipekli dokumalar, tarihî kıyafetler, çiniler, mücevherler, silah ve zırhlar, el yazmaları ve resimler aracılığıyla İstanbul’un farklı dönemlerine ışık tutuluyor.

Sergi, imparatorluk törenleri ve saray atölyelerinin üretimlerinin yanı sıra kahvehaneler, hamamlar, müzik, eğlence ve giyim kültürü üzerinden şehrin gündelik hayatını da ziyaretçilere aktarıyor.

Büyük saray mozaikleri ilk kez yurt dışında: "Bir Şehir, İki İmparatorluk" Londra’da açıldı

“İSTANBUL’UN EŞSİZ MİRASINI DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Serginin hayata geçirilmesine katkı sağlayan kurumlara, Koç Holding’e ve emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin kültürel zenginliğini dünyanın önde gelen sanat ve kültür merkezlerinde tanıtmaya, İstanbul’un eşsiz mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz.”

Victoria and Albert Müzesi’ndeki sergi, 7 Kasım 2026–9 Mayıs 2027 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

 

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#Londra
#İstanbul
#Mehmet Nuri Ersoy
#Victoria And Albert Müzesi
#Büyük Saray Mozaikleri
#Kültür - Sanat
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