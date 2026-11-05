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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 11:04

Türkiye'ye turist yağdı! Bakan Ersoy zirvedeki ülkeleri tek tek açıkladı

Türkiye, 2026 yılının ilk dokuz ayında 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı. Rusya ve Almanya’nın her birinden 5 milyonu aşkın ziyaretçi gelirken Birleşik Krallık’tan gelenlerin sayısı 3 milyonu geçti. Türkiye, aynı dönemde 51 milyar 278 milyon dolarla tarihinin en yüksek dokuz aylık turizm gelirine ulaştı. Türkiye, dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’ye en yoğun ilgi Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık’tan geldi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Türkiye'ye turist yağdı! Bakan Ersoy zirvedeki ülkeleri tek tek açıkladı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 11:04

Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke, 5,70 milyon kişiyle oldu. Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 171 bin 840 kişi arttı. Böylece Rusya’nın Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçiler içindeki payı yüzde 13,29’dan yüzde 13,92’ye yükseldi.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye'ye turist yağdı! Bakan Ersoy zirvedeki ülkeleri tek tek açıkladı

Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.
Türkiye, yılın ilk dokuz ayında ve üçüncü çeyreğinde artan ziyaretçi sayıları ve turizm gelirleriyle öne çıkarken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sektörün mevcut durumunu ve yeni pazar hedeflerini açıkladı.
Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ilk üç ülke sırasıyla Rusya (5,70 milyon), Almanya (5,17 milyon) ve Birleşik Krallık (3,20 milyon) oldu.
Türkiye, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde 23 milyon 374 bin ziyaretçi ağırlarken turizm geliri yüzde 5 artışla 25 milyar 526 milyon dolara ulaştı.
Ocak-eylül döneminde ortalama kalış süresi 10,34 gece, yabancı ziyaretçiler için kişi başı ortalama gecelik harcama ise 119,9 dolar oldu.
Bakan Ersoy; Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ana pazarlardaki konumu korurken ABD, Kanada, Asya, Afrika ve Avustralya gibi büyüme potansiyeli yüksek pazarlarda tanıtıma ağırlık verileceğini duyurdu.
Tanıtım kaynaklarını yönlendirmek ve pazarlardaki talebi izlemek amacıyla veri analizinden ve yapay zekâ uygulamalarından daha fazla yararlanılacağı ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'ye turist yağdı! Bakan Ersoy zirvedeki ülkeleri tek tek açıkladı

Rusya’yı 5,17 milyon ziyaretçiyle izledi. ise 3,20 milyon ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. Böylece yılın ilk dokuz ayında bu üç ülkeden Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin toplam sayısı 14,06 milyona ulaştı.

Türkiye, temmuz, ağustos ve eylül aylarında 23 milyon 374 bin ziyaretçi ağırladı. Yılın üçüncü çeyreğinde geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara ulaştı.

Ocak-eylül döneminde turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 arttı. Bu dönemde ziyaretçilerin ortalama kalış süresi 10,34 gece oldu. Tüm ziyaretçiler için kişi başı ortalama gecelik harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükselirken yabancı ziyaretçilerde bu rakam 119,9 dolar olarak kaydedildi.

Türkiye'ye turist yağdı! Bakan Ersoy zirvedeki ülkeleri tek tek açıkladı

BAKAN ERSOY’DAN ULAŞIM VE HİZMET KALİTESİ VURGUSU

Kültür ve Turizm Bakanı , bölgedeki çatışmaların, hava sahası kısıtlamalarının ve artan enerji maliyetlerinin uluslararası seyahatleri etkilediğine dikkat çekti. Bazı hatlarda seferlerin askıya alınması ve uçuş güzergâhlarının değişmesi özellikle aktarmalı yolculukları zorlaştırdı. Enerji fiyatlarındaki yükseliş de hava yolu şirketlerinin maliyetlerine yansıdı.

Türkiye’nin bu koşullarda güvenli bir turizm destinasyonu olarak öne çıktığını vurgulayan Ersoy, “Uluslararası ulaşım bağlantılarımız, turizm altyapımız ve hizmet kalitemizle dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi ağırlamayı sürdürüyoruz.” dedi.

Ersoy, ziyaretçilerin Türkiye’ye duyduğu güveni korumanın ve güçlendirmenin turizm politikalarının öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye'ye turist yağdı! Bakan Ersoy zirvedeki ülkeleri tek tek açıkladı

YENİ PAZARLAR İÇİN DOĞRUDAN UÇUŞ VE İLAVE KOLTUK HEDEFİ

Ersoy, gelecek dönemde Türkiye’nin Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ana pazarlardaki konumunu korurken daha geniş bir coğrafyadan ziyaretçi çekmeyi hedeflediklerini bildirerek ABD, Kanada, Asya, Afrika ve Avustralya başta olmak üzere büyüme potansiyeli yüksek pazarlarda tanıtım çalışmalarına ağırlık verileceğini açıkladı.

Bakan Ersoy, tanıtım çalışmalarıyla oluşan ilginin rezervasyon ve satışa dönüşmesi için hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birliğini sürdüreceklerini kaydederek mevcut sefer kapasitesini korumayı, yeni doğrudan uçuşlar başlatmayı ve Türkiye’ye yönelik seferlerde koltuk sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ersoy, her pazarda Türkiye’ye yönelik talebi, ziyaretçi tercihlerindeki değişimi ve kampanyaların rezervasyonlara etkisini daha yakından izleyeceklerini belirterek tanıtım kaynaklarını bu sonuçlara göre yönlendirmek için veri analizinden ve yapay zekâ uygulamalarından daha fazla yararlanacaklarını söyledi.

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ETİKETLER
#Almanya
#Turizm
#Mehmet Nuri Ersoy
#Rusya Federasyonu
#birleşik krallık
#Kültür - Sanat
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