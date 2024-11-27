Çalınan mezar Ankara'da çıktı! Yaklaşık 1600 yıllık: 3 kişi tutuklandı

27 Kasım 2024 09:57 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:58

Isparta'nın Yalvaç İlçesinde 2017 yılında çalınan bin 600 yıllık Roma dönemine ait mezar steli, Ankara'da bulundu. Düzenlenen operasyonda tarihi eseri Ankara'ya getiren ve satmaya çalışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

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Roma dönemine ait yaklaşık bin 600 yıllık ve üzerinde Grekçe Roma ordusunda görevli Diodoros isminde Optio görevinde bulunan komutana ithafen yapılan mezar steli, 31 Ekim 2010 yılında Nevşehir’den Isparta'nın Yalvaç​ ilçesine tarihi eser satmaya geldiği belirlenen 4 kişinin Eğirler Köyü yakınlarında durdurulması sonucu ele geçirildi.

2017 YILINDA ÇALINMIŞTI

2014 yılından itibaren Yalvaç Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edilen eser, 2017 yılında sergilendiği Yalvaç Hükümet Konağı ve Adliye Binası ortasındaki demir korkuluklarla çevrili Müze Müdürlüğü bahçesinden çalındı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, tarihi eserin Ankara'da olduğu bilgisine ulaşması üzerine durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda tarihi eseri Ankara'ya getiren ve satmaya çalışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis tarafından el konulan yaklaşık bin 600 yıllık mezar steli envantere tekrar kazandırıldı. Operasyonların sonucunda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPTİO NEDİR?

Optio, hemen her görevi üstlenmiş ve bundan dolayı çok çeşitli görevleri yerine getirmiş kişilere verilen bir rütbe olarak bilinir.