Roma döneminden kalma hamam yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!

01 Eylül 2024 22:08 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 22:08

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Karsavul köyünde Roma döneminden kalma hamam, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kaplıca olarak hizmet vermiş. Köy muhtarı Mustafa Korkmaz, hamamın şifalı sularının birçok hastalığa iyi geldiğini ve yeniden hayata kazandırılmasını istediklerini ifade etti.

TADİLAT İSTİYORLAR

Karsavul Köyü Muhtarı Mustafa Korkmaz, “Zana, Roma Hamamı, Çermik diye geçiyor. Hastalıklara birebir, şifalı suyumuz vardır. Çok atıl durumda olduğu için tadilat yapılmasını istiyoruz” dedi.

Korkmaz, hamamın Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kaplıca olarak kullanıldığını belirtti.

Köylüler, hamamın restore edilerek hem turizme kazandırılacağını hem de kendilerine sağlıklı bir yaşam alanı sunacağını düşünüyor.

KAYMAKAMDAN İNCELEME

Taşova Kaymakamı İmran Demirel, tarihi hamam hakkında bilgi aldı. Kaymakam Demirel, ayrıca köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarını inceleyerek bir araya geldiği köy halkının ihtiyaçlarına yönelik planlamaların yapılacağı mesajını verdi.