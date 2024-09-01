Roma döneminden kalma hamam yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!
Amasya’da Roma döneminden kalma hamamın atıl hali dikkat çekiyor. Köy halkı, yüzyıllardır şifa buldukları tarihi Zana Hamamı'nın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek destek bekliyor.
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Karsavul köyünde Roma döneminden kalma hamam, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kaplıca olarak hizmet vermiş. Köy muhtarı Mustafa Korkmaz, hamamın şifalı sularının birçok hastalığa iyi geldiğini ve yeniden hayata kazandırılmasını istediklerini ifade etti.
TADİLAT İSTİYORLAR
Karsavul Köyü Muhtarı Mustafa Korkmaz, “Zana, Roma Hamamı, Çermik diye geçiyor. Hastalıklara birebir, şifalı suyumuz vardır. Çok atıl durumda olduğu için tadilat yapılmasını istiyoruz” dedi.
Korkmaz, hamamın Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kaplıca olarak kullanıldığını belirtti.
Köylüler, hamamın restore edilerek hem turizme kazandırılacağını hem de kendilerine sağlıklı bir yaşam alanı sunacağını düşünüyor.
KAYMAKAMDAN İNCELEME
Taşova Kaymakamı İmran Demirel, tarihi hamam hakkında bilgi aldı. Kaymakam Demirel, ayrıca köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarını inceleyerek bir araya geldiği köy halkının ihtiyaçlarına yönelik planlamaların yapılacağı mesajını verdi.