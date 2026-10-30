Yakın dönem Türk siyasi tarihinin tartışmalı ve en çok konuşulan figürlerinin başında gelen Abdullah Çatlı'nın hayatını sinemaya taşıyan 'Çatlı 2' filminin galası; iş, sanat ve siyaset dünyasından pek çok ismin katılımıyla gerçekleştirildi.

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HABERİN ÖZETİ Çatlı 2 filminin galası yapıldı! Abdullah Çatlı'nın kızları babalarının sözünü hatırlattı Abdullah Çatlı'nın hayatını konu alan 'Çatlı 2' filminin galası iş, sanat ve siyaset dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Film, 30 Ekim itibarıyla tüm Türkiye genelindeki sinema salonlarında vizyona girecek. Başrol oyuncusu Vedat İnceefe, rolüne hazırlanırken Çatlı ailesinden Meral ve Gökçen Çatlı'nın kendisine yardımcı olduğunu ve yönetmen Deniz Enyüksek'in destek verdiğini belirtti. İnceefe, ilk filmi 500-600 bin kişinin izlediğini ve YouTube kanalında izlenme rekorları kırdığını ifade etti. Filmin çekimleri Türkiye ve Avrupa'da yaklaşık üç ay sürdü. Abdullah Çatlı'nın kızları, filmi babalarının hatırasını yaşatabilmek ve ona layık olabilmek için çektiklerini dile getirdi.

Sinemaseverlerin uzun süredir büyük bir merakla beklediği yapımın, 30 Ekim itibarıyla tüm Türkiye genelindeki sinema salonlarında vizyona gireceği resmen duyuruldu.

VEDAT İNCEEFE: YOUTUBE'DA İZLENME REKORLARI KIRDI

Filmin başrol oyuncusu Vedat İnceefe, ilk filmin ardından izleyicilerden gelen olumlu dönüşlerin kendisini mutlu ettiğini belirterek, izleyicilerin kendisinden böyle bir performans beklemediğini düşündüğünü ifade etti.

İkinci filmde hikayenin farklı yönlerinin öne çıktığına işaret eden İnceefe, "Aksiyon, duygusallık dışında aslında çok güzel kareler var. Gerçekten mükemmel bir film oldu. Birincisini 500-600 bin kişi izledi. Onun dışında YouTube kanalında da rekorlar kırdı." diye konuştu.

İlk filmi izleyenlerin ikinci yapımı merak ettiğini söyleyen İnceefe, devam filminin izleyicilerde karşılık bulacağını düşündüğünü kaydetti.

İnceefe, rolüne hazırlanırken Çatlı ailesinden Meral ve Gökçen Çatlı'nın kendisine oldukça yardımcı olduğunu anlattı.

"BİR BÖLÜMDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDUM"

Oyunculuğun kendisi için yeni bir deneyim olduğunu ve çekim sürecinde zaman zaman zorlandığını dile getiren İnceefe, filmi izledikten sonra ortaya çıkan sonuçtan etkilendiğini, sahneler bir araya geldiğinde beklediğinden farklı ve başarılı bir bütün oluştuğunu ifade etti.

Çekimlerde bir sahneden diğerine geçerken karakterin duygusunu korumanın kolay olmadığını anlatan Vedat İnceefe, yönetmen Deniz Enyüksek'in de kendisine destek verdiğini belirtti.

İnceefe, ikinci filmi izlediğinde duygulandığını ve izleyicilerin de yapımda farklı duygular yaşayacağını söyleyerek, "İlkini izleyen herkesin ikinciyi mutlaka izlemesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü hem duygusal anlamda hem aksiyon hem de hüzün anlamında... İkinciyi izlediğimde bir bölümde gerçekten gözyaşlarına boğuldum." dedi.

ÇEKİMLER 3 AY SÜRDÜ

Gecede söz alan film ekibi ve başrol oyuncuları, zorlu ama bir o kadar keyifli geçen çekim süreçlerini geride bıraktıklarını ifade etti. Türkiye ve Avrupa'da gece gündüz demeden yaklaşık üç ay süren çalışmalar sonucunda ortaya iki parçadan oluşan bir yapı çıkardıklarını belirten ekip, ikinci filmin izleyicide bıraktığı etkiye vurgu yaptı.

"İKİNCİ FİLM İLKİNDEN ÇOK DAHA DUYGUSAL"

Oyuncular, izleyicilere, "İkinci film, ilkinden bence çok daha duygusal ve herkesin kalbinde daha fazla dokunacak gibi hissediyoruz. Seyirci takdirine bırakıyoruz. En iyisi olsun, ne yapıyorsanız onu yapın mantığıyla çalıştık. İzleyen herkesin iki filmi de izlemesini tavsiye ediyoruz" mesajını verdi.

"BABAM HEP 'MÜCADELE KAÇINILMAZDIR' DERDİ"

Galada en çok merak edilen ve duygusal anların yaşandığı anlar ise merhum Abdullah Çatlı'nın kızlarının konuşmaları oldu. Babalarının hatırasını yaşatabilmek ve ona layık olabilmek için bu filmi çektiklerini belirten kızları, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında tabii yaşadığımız hayatı beyaz perdede, babamın dediği gibi; 'Sen inanırsan herkes inanır.' Bu bir mücadeledir ki süt ateşi yakmaya benzer. Biz inanan cesur insanlarla ki her biri farklı görüşte ve oluşumlarda olabilirler biliyorsunuz ama bir insanın mücadelesinin dürüstlüğüne inanmış olacaklar ki çok cesur bir yapım çıktı.

Babam hep söylerdi: 'Mücadele kaçınılmazdır' derdi. Biz otuz yıl aradan sonra onun gidişinin ve burada bugünü yaşamaktan hem çok üzgünüz çünkü bir şehidimiz var, hem de çok mutluyuz çünkü mücadelenin bir adımını daha bu cesur insanlarla birlikte icra ediyoruz."

Ailesi olarak babalarının yokluğunda bile varlığını derinden hissettiklerini vurgulayan kızları, galada oluşan büyük kalabalığın asıl sebebinin yine Abdullah Çatlı'nın kendisi olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese ve ekibe teşekkürlerini iletti.