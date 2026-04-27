Şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan "Bir Adam Yaratmak" filminin galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Galaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok davetli katıldı.

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir Adam Yaratmak" filminin galasına katıldı Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı eserinden uyarlanan "Bir Adam Yaratmak" filminin galası Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Galaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Davut Gül katıldı. Filmin yönetmeni Murat Çeri, sahnede yaptığı konuşmada, kaderinin senaryosunu yazsaydı böyle bir senaryo yazacağını belirterek Allah'a hamdetti. Murat Çeri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine hediye takdim etti.



"BİR ADAM YARATMAK" İLK GÖSTERİMİNİ YAPTI

Gösterimde sahnede konuşan filmin yönetmeni Murat Çeri, ilk defa seyircilerin karşısına çıktığını dile getirerek, "Eğer kaderimin senaryosunu yazsaydım, böyle bir senaryo yazardım. O yüzden Allah'a hamdediyorum. Değerimiz birdi, (ilk galayla birlikte) Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde bin oldu. Bu filmde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.



Düzenlenen programda filmin yönetmeni Murat Çeri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a hediye takdim edildi.