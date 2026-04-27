SON DAKİKA!
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir Adam Yaratmak" filminin galasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" eserinden uyarlanan filmin gala gösterimine katıldı. Filmin yönetmeni Murat Çeri ve başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile birlikte ön gösterimi izlediler.

Şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan "Bir Adam Yaratmak" filminin galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.
Galaya, Cumhurbaşkanı ve eşi , Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok davetli katıldı.

Filmin yönetmeni Murat Çeri, sahnede yaptığı konuşmada, kaderinin senaryosunu yazsaydı böyle bir senaryo yazacağını belirterek Allah'a hamdetti.
"BİR ADAM YARATMAK" İLK GÖSTERİMİNİ YAPTI

Gösterimde sahnede konuşan filmin yönetmeni Murat Çeri, ilk defa seyircilerin karşısına çıktığını dile getirerek, "Eğer kaderimin senaryosunu yazsaydım, böyle bir senaryo yazardım. O yüzden Allah'a hamdediyorum. Değerimiz birdi, (ilk galayla birlikte) Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde bin oldu. Bu filmde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Düzenlenen programda filmin yönetmeni Murat Çeri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a hediye takdim edildi.

