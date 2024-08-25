Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı çıkarması!

25 Ağustos 2024 18:15 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 18:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muş ve Bitlis temasları sürüyor. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Bitlis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti.

SELÇUKLU MEZARLIĞINI ZİYARET ETTİ

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar kurulu, kuvvet komutanları ve kalabalık bir heyetle Bitlis’teki ziyaret ve programlarına devam ediyor.

İl merkezindeki toplu açılış programları ve Ahlat ilçesindeki kutlama etkinliklerine katılan Erdoğan, ardından UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti. Beraberinde heyetle birlikte mezarlık ziyareti yapan Erdoğan, daha sonra Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına geçti.

Geceyi ilçede geçirecek olan Erdoğan ilçedeki temaslarına devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlama törenleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada konuşan Erdoğan, ata yurdu Belh ve Buhara ile birlikte Kubbet-ül İslam unvanına sahip 3. belde olan Ahlat'ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti.