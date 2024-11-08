Davut Doğan’dan yeni kitap: Altın Bulmadan Zengin Olunmaz

08 Kasım 2024 14:18 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 14:19

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’ın, iş dünyasındaki iniş ve çıkışlarını, elde ettiği büyük başarıları ve hayat hikayesini anlattığı kitabı "Altın Bulmadan Zengin Olunmaz"ın lansmanı gerçekleşti. Basın mensuplarının, iş ve sanat dünyasından önemli isimlerin katıldığı davette Doğanlar Ailesi de Davut Doğan’ı yalnız bırakmadı.

Davut Doğan’ın başarılı televizyoncu Murat Üzel ile gerçekleştirdiği keyifli sohbetle tanıttığı yeni kitabı "Altın Bulmadan Zengin Olunmaz", Doğanlar Holding’e uzanan süreçte babalarından aldıkları bayrak ile 6 kardeşin yaşadığı zorlukları, başarıları ve girişimciliğin altın kurallarını anlatan satırlarıyla genç girişimcilere ilham kaynağı olmayı hedefliyor. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine de önemli katkılarda bulunan Doğan, kitabında; "Her şey bir hayalle başlar" diyerek, hayallerinin peşinden koşmanın ve sebat etmenin başarıya ulaşmadaki önemini vurgulayarak kendi hayatından kesitlerle gençlere yol gösteriyor.

Kitabın geliri gençlerin eğitimine bağışlanıyor

Geçtiğimiz günlerde, iş dünyası ve akademi arasındaki köprüyü güçlendiren çalışmaları ve gençlere ilham veren liderliğinden ötürü Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi tarafından İşletme Bilimi Alanında Fahri Doktora unvanı alan Davut Doğan, kitabıyla da gençlere verdiği desteğin altını bir kez daha çizmiş oldu. Gençlere öğrenim bursu sağlamak adına Doğanlar Ailesi tarafından kurulan Ayşe Doğan ve Ali Doğan Kültür ve Eğitim Vakfı’na (ADVAK) kitabın gelirini bağışlayacak olan Doğan, konuyla ilgili duygularını “ADVAK olarak, ilk aşamada Türkiye'deki maddi olanakları sınırlı ve başarılı gençlere burs sağlamak için çalışıyoruz. Çocukların ve gençlerin gelişiminde büyük etkisi olan spor, sanat, bilim gibi dallarda da projeler geliştirmek çok değerli. Çocuklarımız için gereken desteğe yeni kitabımın da katkısının olması beni ayrıca memnun ediyor.” şeklinde ifade etti.

"Altın Bulmadan Zengin Olunmaz" kitabı Destek Yayınları etiketiyle tüm kitabevlerinde yerini aldı.