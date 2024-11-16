Diriliş Şairi Sezai Karakoç vefatının 3. Yıldönümünde dualarla anılıyor

16 Kasım 2024 12:36 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 12:36

Sanat ve edebiyat tarihinin önemli isimlerinden Dirilişin Şairi Sezai Karakoç, vefatının 3. Yıldönümünde dualarla anılıyor. Hayatı boyunca üstat dediği Necip Fazıl Kısakürek’in yanından ayrılmayan Karakoç; 16 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da gözlerini yumdu.

Türk Edebiyatının en önemli isimlerinden Sezai Karakoç vefatının 3. Yıldönümünde dualarla anılıyor. Hayattaki amacının, şiir​ yazmasındaki gayesinin Müslümanların yeniden birleşmesi için olduğunu ifade eden Karakoç; Yazdığı eserlerinde İslam​ inancını ve vatan sevgisini ustalıkla kaleme almıştı.

Şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç 22 Ocak 1933 yılında Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dünyaya geldi. Başarılı bir eğitim hayatı geçiren Karakoç, 1956 yılında Maliye Bakanlığında müfettiş yardımcısı oldu. 1972 yılında ise Gelirler Genel Müdürlüğü İdari Davalar Müşavirliği görevine getirildi. Ancak edebiyat çalışmalarına vakit ayıramadığı için Bakanlıkta yürüttüğü görevinden istifa etti.

ÖMRÜNÜ KISAKÜREK’İN YANINDA GEÇİRDİ

Yazdığı şiirler vesilesiyle Diriliş Şairi olarak anılan Sezai Karakoç, üniversite yıllarında tanıştığı ünlü şair Necip Fazıl Kısakürek’in yanından hiç ayrılmadı.

Sezai Karakoç’la birlikte 1950’li yıllardan itibaren Türk şiirinde yeni bir dönem başladı. İlk şiirlerinde Orhan Veli akımına (Garip) karşı duran, bir hece ısrarı gösteren Sezai Karakoç “Mona Rosa” şiiriyle Necip Fazıl’ı bütünüyle önemsediğini gösterdi. “Mona Rosa” şiiriyle bir yandan geçmiş şiir kültürümüze sahip çıkarken bir yandan da sonradan II. Yeni olarak adlandırılacak yeni şiirin birçok unsurunu bünyesinde taşıdı.

1950’li yılların başlarında yazdığı şiirler kadar şiir eleştirileriyle de kuşağının etkili bir adı oldu. Sezai Karakoç’un önderliğinde Orhan Veli etkisini aşarak gerçek karakterini bulan modern şiirimiz, yine gerçek anlamda serbest vezne geçti.

Hayatını edebiyata adayan ünlü şair Karakoç 16 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da dünya sürgününü tamamladı.