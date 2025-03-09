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Kültür - Sanat
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 | Murat Makas

Diyarbakır'da hayrete düşüren keşif! Mezar kazısında ortaya çıktı, vatandaşlar jandarmaya haber verdi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mezar kazan vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşırdı. Mezar kazısı sırasında bir tabaka ortaya çıktı ve jandarmaya haber verildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 13:29

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kepçe ile mezar kazan vatandaşlar hayrete düştü. Mezar kazısı esnasında mozaik tabakası ortaya çıktı. Vatandaşlar kazıyı durdurdu, bulguları görünce hemen jandarmaya haber verdi.

''DEFİN İŞLEMİ YAPTIĞIMIZ YERDE DE ÇIKTI''

Özbilek Mahalle Muhtarı Hasan Akdoğan, eskiden de ufak taşlar çıktığını ve onları alıp beş taş oynadıklarını söyledi.
Akdoğan, bugün de mezarlık kazısı esnasında kepçenin yolu yaparken böyle bir şey çıktığını belirterek, "Bizde karakola haber verdik. 30 seneden fazladır bu şekilde taşlar çıkıyordu. Böyle bir bütün olarak görmedik. Jandarma gelip inceleyip müze müdürlüğüne haber verdi. Gelip inceleme yapacaklar. Defin işlemi yaptığımız yerde de çıktı. Kepçe operatörü son anda fark etti ama yıktı" dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Mozaik tanımı nedir?
Mozaik kelimesinin sözlük anlamı ise şu şekildedir: çeşitli renklerdeki küçük boyutlu taş, cam ya da pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle gerçekleştirilen ve yapıların duvar, döşeme ve tavanlarını örten tasvir sanatıdır.
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#Kültür - Sanat
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