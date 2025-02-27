Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Dünyanın ilgisini çekecek keşif! Pompei Antik Kenti'nde 'Gizemler Villası' ortaya çıktı

İtalya'nın Napoli kentinden heyecan verici bir keşif ortaya çıktı. Pompei Antik Kenti'nde yapılan kazılarda içinde; Yunan mitolojisindeki tanrılardan Dionysos'un hayatından sahnelerin betimlendiği bir freskin bulunduğu "Gizemler Villası"nın ortaya çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünyanın ilgisini çekecek keşif! Pompei Antik Kenti'nde 'Gizemler Villası' ortaya çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 10:07

Dünyanın çeşitli bölgelerinde süren kazı çalışmalarına yenisi eklendi. Bu kez İtalya’nın Napoli şehrinde ilgi çekici bir keşif ortaya çıkarıldı. Pompeii Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında bulunan büyük fresk, antik Roma'da şarap ve eğlence tanrısı Dionysos’a adanmış sanatsal tasvirler arasında önemli bir keşif olarak değerlendiriliyor.

GİZEMLER VİLLASI

Ulusal basında yer alan haberlerde, antik kentin Regio IX bölgesinde yapılan keşifte, "Gizemler Villası" adıyla anılan bir konutun ortaya çıkarıldığı belirtildi. Haberlerde konutun büyük bir ziyafet salonunun bulunduğu ve bu salonda da Yunan mitolojisinde şarap, bağbozumu, eğlence ve tiyatronun tanrısı olan Dionysos'un hayatından sahneleri betimleyen büyük freskin yer aldığı kaydedildi.

BÜYÜK PATLAMADA KALINTILAR ÇIKIYOR

MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada lav ve küllerin altında kalan Pompei Antik Kenti'nde arkeologların kazı çalışmaları devam ediyor. Arkeologlar, dönem dönem önemli keşifler yaparken, büyük patlamada ölenlerin kalıntılarını da çıkarıyor. Napoli yakınlarındaki Pompei, her yıl binlerce turistin İtalya'da en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çin Seddi'nin kökeni yeniden yazılıyor: En eski bölümü ortaya çıkarıldı
Tarihe ışık tutan keşif! Mısır'da son firavun mezarı bulundu: Tam 3 bin 500 yıllık!

Sıkça Sorulan Sorular

Vezüv en son ne zaman patladı?
Son olarak 1944'te patladı.
ETİKETLER
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.