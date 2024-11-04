Dubai çikolatasına ezeli rakip Adana çikolatası: İçindeki ürün aslında bizim!

04 Kasım 2024 10:06 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:08

Sosyal medyada kısa sürede ünlenen Dubai çikolatasına ezeli rakip Adana çikolatası oldu. çinde Kilis'in coğrafi işaret belgesiyle tescilli ‘Cennet Çamuru' olan çikolataya yeni yorum katıldı. Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, yoğun talebin olduğunu söyledi.

Sosyal medya sayesinde hızlıca popüler hale gelen ve insanların sıraya girdiği Dubai çikolatası son dönemin en çok tüketilenleri arasında. Özellikle hem gösterişli ambalajı hem de tadıyla ünlenen Dubai çikolatasına rakip Trabzon’dan sonra Adana’dan çıktı. İçinde Kilis'in coğrafi işaret belgesiyle tescilli ‘Cennet Çamuru' olan çikolata yeniden yorumlandı.

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, Dubai çikolatası rakip çikolata üretti. Ayrıca Geyik, Cennet Çamuru'ndan Adana Bombası da yaparak menüsüne ekledi. Kısa sürede sosyal medyada ve müşterileri arasında popüler hale gelen lezzetler, “yerli ve milli” bir tat olarak ilgi gördü.

MİSAFİRLERİN HOŞUNA GİTTİ

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, “Dubai çikolatası çok Dubai olarak nam saldı. Bizde talepler üzerine yapmaya başladık ama bu çikolatanın içerisindeki ürün Kilis'e ait coğrafi işaret belgesiyle tescilli ‘Cennet Çamuru'. Biz bu ürünün satışını Adana Çikolatası olarak yapıyoruz. Şu anda yoğun talep var. Gelen misafirlerimizin hoşuna gitti” dedi.

“ÜRÜNLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM”

Herkesin yöresel ürünlere sahip çıkması gerektiğini anlatan Geyik, “İç dolgusunu Adana Bombasında da denedik. Fıstık bizim, şeker bizim, kadayıf bizim. Kendi ürünlerimizi yurt dışında pazarlatmak yerine kendi ülkemizde bu ürünlere sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

Tatlıyı yemeye gelen Halef Noyan, “Biz buna Dubai çikolatası demeyelim. Tescilli ürünümüz Cennet Çamuru'nu bize yedirmeye çalışıyorlar. Bize ait olan bizimdir. Adanalı tatlıcı buna sahip çıkmış. Cennet Çamuru herkesin tüketebileceği, güzel bir ürün. Çikolatası ve Adana Bombası'da çok güzel olmuş” diye konuştu.

Sıkça Sorulan Sorular Dubai çikolatasının mucidi kim? 9 yıldır Dubai'de yaşayan Mısır kökenli İngiliz Sarah Hamouda, hamileyken yan uğraş olarak geliştirdiği çikolatayı ilk olarak 2021'de piyasaya sunmuş.

“NEDEN DUBAİ ÇİKOLATASI DENİYOR ONU BİLMİYORUM”

Oğuz Gülnaz isimli vatandaş, “Sosyal medyada görüp geldim ve denedim. Çok güzel bir ürün. Cennet Çamuru bizim tescilli ürünümüz. Neden Dubai çikolatası deniyor onu da bilmiyorum. Adana Çikolatası ismi çok yakışmış. Böyle ürünlere sahip çıkılması lazım” dedi.