Dünyaca ünlü sanatçı Ricky Martin Antalya'ya geliyor

21 May 2024 13:07 - Güncelleme : 21 May 2024 13:15

İlk kez stadyumda konser verecek Ajda Pekkan, sahne alacak isimleri açıkladı

İlk kez stadyumda konser verecek Ajda Pekkan, sahne alacak isimleri açıkladı

Dünyaca ünlü sanatçı Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, 31 Temmuz'da Antalya'da hayranlarıyla buluşacak. 'Regnum Live in Concerts' kapsamında sahneye çıkacak olan Porto Rikolu sanatçı, Belek'teki Regnum Carya'nın Pearl Etkinlik Alanı'nda sahne alacak.

BİR ÇOK ÜNLÜ İSİM SAHNE ALMIŞTI...

"Regnum Live in Concert" serisi daha önce Jennifer Lopez, Dua Lipa, Christina Aguilera, Tom Jones, Rita Ora, Jason Derulo, James Arthur, Tom Odell, Pink Martini ve Anne Marie gibi dünya yıldızlarının unutulmaz konserlerine ev sahipliği yapmıştı.