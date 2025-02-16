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Kültür - Sanat
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 | Yusuf Özgür Bülbül

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira’dan hayranlarını üzen haber: Sağlık durumu belli oldu!

Dünyaca ünlü Latin Amerikalı şarkıcı Shakira, hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi. Mide rahatsızlığı sebebiyle Peru'da hastaneye kaldırılan sanatçının sağlık durumu sevenleri tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar…

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Dünyaca ünlü sanatçı Shakira’dan hayranlarını üzen haber: Sağlık durumu belli oldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 23:54
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 23:56

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira hastaneye kaldırıldı. Konser için Peru'da bulunan Shakira, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Shakira, şiddetli karın ağrısı nedeniyle acil servise başvurduğunu ve şu anda hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

“HAZIRLADIĞIM ŞOVU SUNMAYI UMUYORUM”

Shakira yaptığı açıklamada, "Hepinize üzülerek bildirmek zorundayım ki dün gece karın bölgemdeki bir rahatsızlık nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldım ve şu anda hastanede yatıyorum. Doktorlar, bu akşam sahne alacak kadar iyi olmadığımı söyledi. Yarın daha iyi olmayı ve hastaneden en kısa sürede taburcu olup sizler için hazırladığım şovu sunmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Shakira, geçen hafta Brezilya'da başlayan turne çerçevesinde 10 yıl sonra ilk kez Peru'nun başkenti Lima'da yarın sahne alacaktı.

Sıkça Sorulan Sorular

SHAKİRA KİMDİR?
Shakira Isabel Mebarak Ripoll, 16 Grammy Ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncudur. 90'lı yılların sonlarına doğru büyük bir patlama yapan Latin pop ve Latin rock müzik furyasındaki en önemli isimlerden biridir.
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#Kültür - Sanat
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