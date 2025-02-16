Dünyaca ünlü sanatçı Shakira’dan hayranlarını üzen haber: Sağlık durumu belli oldu!

Dünyaca ünlü sanatçı Shakira hastaneye kaldırıldı. Konser için Peru'da bulunan Shakira, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Shakira, şiddetli karın ağrısı nedeniyle acil servise başvurduğunu ve şu anda hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.

“HAZIRLADIĞIM ŞOVU SUNMAYI UMUYORUM”

Shakira yaptığı açıklamada, "Hepinize üzülerek bildirmek zorundayım ki dün gece karın bölgemdeki bir rahatsızlık nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldım ve şu anda hastanede yatıyorum. Doktorlar, bu akşam sahne alacak kadar iyi olmadığımı söyledi. Yarın daha iyi olmayı ve hastaneden en kısa sürede taburcu olup sizler için hazırladığım şovu sunmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Shakira, geçen hafta Brezilya'da başlayan turne çerçevesinde 10 yıl sonra ilk kez Peru'nun başkenti Lima'da yarın sahne alacaktı.