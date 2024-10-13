Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç müjdesini verdi! Yeni sezon Etimesgut'ta çekilecek 

13 Ekim 2024 00:29 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 00:31

Oyuncu ve aynı zamanda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'nin yeni sezon çekimlerinin 2025 Ocak'ta Etimesgut'ta başlayacağını açıkladı.

Etimesgut Belediye Başkanı ve aynı zamanda Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni olan Erdal Beşikçioğlu​, Behzat Ç. dizisinin yeni sezonunun 2025 yılı Ocak ayında çekimlerine başlanacağını duyurdu.

Uluslararası Etimesgut Kent Tiyatro Festivali çerçevesinde, 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde Yekta Kopan’ın moderatörlüğünü üstlendiği ‘Meselemiz Ankara’ adlı söyleşide konuşan Beşikçioğlu, "Ocak ayında Etimesgut'ta, bu kentin insanlarıyla beraber çekimlere başlayacağız" ifadesini kullandı.

BEHZAT Ç. NE ANLATIYOR?

Behzat Ç., Ankara’da geçen bir polisiye dizisidir ve aynı isme sahip roman serisinden uyarlanmıştır. Dizi, özellikle işlenen suçların ardındaki psikolojik ve toplumsal boyutları ele almasıyla dikkat çeker. Hikayenin merkezinde Behzat Ç., kurallarına uymayan, sert ve başına buyruk bir cinayet​ büro amiri olarak yer alır. Hem kendi geçmişiyle hesaplaşırken hem de zorlu cinayet vakalarını çözmeye çalışır.

Behzat Ç.'nin karanlık kişiliği, kızı Berna’nın trajik ölümü ve yaşadığı içsel çatışmalar dizinin duygusal yoğunluğunu artırır. Dizi Türkiye’nin toplumsal yapısına ve insan ilişkilerine eleştirel bir bakış sunarken, Behzat Ç.'nin adalet arayışındaki kişisel yolculuğunu da işler.