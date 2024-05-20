Evinin altındaki gizli geçitte keşfetti, tam binlerce yıllık: Birçok devlet kullanmış

20 May 2024 11:33 - Güncelleme : 20 May 2024 11:33

Gaziantep'te yaşayan ve 43 yıldır antikacılık yapan Hanifi Özaslan, antika eşyalarla vatandaşların ilgisini çekiyor. Tüm mal varlığını satıp dükkan açan ve 13 yaşından beri aldığı antika eşyalarla müze yapmaya karar veren Özaslan, kendi evini restore etti müzeye çevirdi.

Evini müze olarak ziyarete açtıktan kısa bir süre sonra evin altında toprak dolu gizli bir geçit fark etti. İlk önce sıradan bir bodrum katı olduğunu düşündüğü bu alanın çalışmalar sonucu bir mağara olduğunu keşfetti. Yapılan incelemelerde, mağaranın binlerce yıllık geçmişi olduğu ve hamam olarak kullanıldığı anlaşıldı. Mağaranın duvarlarında yer alan işlemeler ve mimari yapılar, dönemin sanat anlayışını gözler önüne seriyor.

DEPREMDE 1 MİLYON TL ZARAR OLDU AMA BİNA HASAR ALMADI

Müzeye çevirdiği binanın depremden hasar almadığını söyleyen antikacı Hanifi Özaslan, “Bu binayı ilk gördüğümde satılık yazıyordu. Bende turizm işiyle uğraştığım için müze yapmaya karar verdim. İlk zamanlar yoğun ilgi görsek te korona virüs ve depremden dolayı 5 yıldır kapalı tutuyoruz. Deprem olduğunda binamız hasar almadı. Toplamı 1 milyon TL’yi bulan bazı cam olarak sergilediğimiz değerli eşyalar kırıldı” dedi.

ODASI VE HAMAMI VAR

Mağarayı nasıl keşfettiğini söyleyen Hanifi Özaslan, Gaziantep Kalesi ile aynı geçmişe sahip olduğunu söyledi. Özaslan, “Mağara bu binanın altında bulunuyormuş yarısına kadar toprakla doldurulmuştu. Ankara’dan gelen ekipler tarafından da tescillenen bu mağarada toprağı çıkarabileceğimizi söylediler. Bizde temizlediğimizde bir odası ve hamamı olan bir mağara ortaya çıktı. Bu hamamın geçmişi kale ile aynıdır. Çünkü Gaziantep’in Türk Tepe mahallesinde yer altı mağaraları, yer altı şehri olduğu bilinir ve bunların hepsi Gaziantep kalesine bağlanıyor. Bu keşfettiğimiz mağara geçmişte birçok devlet ve birçok insan tarafından kullanılmıştır. Bu alanı tekrardan turizm canlandığında açmayı ve ziyaretçilere sunmayı düşünüyorum. Gaziantep’in tarihini, yer altı şehrini, değerli antika eşyaları burada sergileyerek turistlerin görmelerini sağlayacağım” diye konuştu.