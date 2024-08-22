Fethiye Kalesi tarihe ışık tutuyor! Apollon heyecanı bilim insanlarını şaşkına çevirdi: 'Çok önemli, kesin bir şey var...'

22 Ağustos 2024 14:31 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 14:46

Fethiye ilçesindeki Kesikkapı Mahallesi'nde bulunan kalede 3 yıl önce başlatılan kazı çalışması sürüyor. Kazıda, kale surunda Apollon'a ait olduğu değerlendirilen heykel başı bulundu. Eser, Fethiye Müzesi'nde sergileniyor.

OSMANLI DÖNEMİNE AİT SİKKELER

Fethiye Kalesi Kazısı Bilimsel Sorumlusu Prof. Dr. Kadir Pektaş, " İç kalede bayrak direğinin bulunduğu alanda çalışmalarımız sırasında duvar içinde milattan sonra 2. yüzyıl sonrasına ait olduğunu tahmin ettiğimiz bir heykel başı bulundu.

Bu bizim için çok önemli bir parça. Bunun yanında Türk-İslam dönemi, Osmanlı ve Menteşeoğlu Beyliği dönemine ait sikkeler ortaya çıktı" dedi. Pektaş, kalenin iç mekanında yoğun şekilde gülleler, günlük hayatta kullanılan eşyalar ve seramik parçaların da bulunduğunu anlattı.

Heykel başının kime ait olduğu üzerine çalışmaların sürdüğünü dile getiren Pektaş, "Heykel başı Apollon'a ya da başka bir tarihsel kişiye ait olabilir. Kesin bir şey var, matkap kullanıldığı için milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu netleşti" değerlendirmesini yaptı.

TURİZME KATLI SAĞLIYOR

Kaledeki kazı ve restorasyon çalışmaları tamamlandığında bölgenin kültür turizmi potansiyelinin artırılmasına katkı sağlayacağını belirten Pektaş şunları kaydetti: "Bölgede genellikle deniz kum güneş turizmi hakim. Bu önemli ama turizmi 12 aya yayabilmek ve turizm gelirlerini arttırabilmek için bölgelere insanların gelme nedenlerinin arttırılması gerekiyor. Ziyaretçilerin buralarda zaman geçirmelerinin sağlanması lazım.

Amintas Kaya Mezarları'nın karşısındaki Fethiye Kalesi de bu anlamda çok önemli olacak. İç kalenin üst bölümü Türk dönemine, alt kısmı da Helenistik döneme ait. Bariz geçişlerin olduğu iki farklı dönemi aynı anda yaşayabildiğiniz çok canlı bir nokta burası. Kale, Fethiye Körfezi'ne de hakim.

Geçen yıl aşağı kısımda bir tiyatro ortaya çıktı. Buranın da restorasyonu tamamlandığında Türkiye'nin ve Telmessos bölgesinin ilk erken tiyatrosu ortaya çıkartılmış ve kullanıma sunulmuş olacak. Bu da turizme ve bölgenin kültür potansiyeline katkı verecek."