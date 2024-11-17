Gelecek nesil 450 yıllık camide ney ile buluştu: Mimar Sinan'ın eseri yankılandı!

17 Kasım 2024 22:58 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 23:09

Hatay’da Mimar Sinan tarafından inşa edilen 450 yıllık camide ney dersleri veriliyor. Camii imamı İbrahim Gülcü'nün 10 yıllık ney tecrübesini, çocuklarla paylaşma isteğiyle başlayan bu anlamlı proje, kısa sürede büyüyerek bir geleneğe dönüştü.

Hatay​'ın kalbinde yer alan, Mimar Sinan​'ın ustalıkla inşa ettiği 2. Selim Camii, sadece ibadete ev sahipliği yapmıyor. Aynı zamanda, minik ellerin ney ile buluştuğu, kadim bir enstrümanın gelecek nesillere miras bırakıldığı bir sanat yuvası haline geldi.

450 YILDIR SİMGELİYOR

450 yıllık geçmişiyle bölgenin önemli bir simgesi olan camide, ney sesleri yankılanırken, geleceğe dair umutlar da yeşeriyor. Payas ilçesinde 1574 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeki 2. Selim Camii'nde 450 yıldır vatandaşlar ibadet etmeye devam ediyor.

“CAMİDE SES HER YERE EŞİT ŞEKİLDE YAYILIYOR”

Tarihi camide ney dersleri de veriliyor. 10 yıldır ney üfleyen ve 5 yıldır da kendi neyini yapan caminin 37 yaşındaki imam hatibi İbrahim Gülcü, camiye gelen çocuklara ücretsiz ney kursu veriyor. İmam hatip İbrahim Gülcü, “Yaklaşık 15 yıl önce bir arkadaşım vesilesiyle ney üflemeye merak saldım ve 10 yıldır da ney üflerim. Daha sonrasında üretime merak saldım. Kendi neyimi üretmeyle ilgili bir hayalim vardı. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi camimizin bahçesindeki imam odasında üretime başladım. Üretip üflediğim sırada yanıma gelen öğrencilerim merak ettiler ve onlara da ney yapımını ücretsiz olarak öğretiyorum. Cami cemaati, yerli ve yabancı turistler de merak ettiler. Cami cemaatindeki 15 çocuğa hem üfleme hem de açmayla ilgili dersler vermeye başladık. Onlar da kendi neylerini açabiliyorlar.” diye konuştu.

“Cami içerisinde vakit namazlarında mikrofon kullanmasak da çok doğal bir akustiği var ve neyi üflerken de bunu hissediyoruz” diyen Gülcü, “Camide ses her yere eşit şekilde yayılıyor. Üflediğimiz eserler ve ilahiler cemaatin hoşuna gidiyor. Yaklaşık 5 yıl önce kendi neylerimi üretmeye başladım. Herkesin hayali aslında kendi neyini açmaktır. Kendi hocalarım ve ustalarımla istişare ve gerekli malzemeleri de tedarik ederek neyin yolculuğuna biz de şahit olduk. Camimiz 1574 yılında ibadete hazır hale gelerek, Osmanlı'nın baş mimarı Mimar Sinan tarafından yapıldı” ifadelerini kullandı.

"NEYİN AKUSTİĞİ İNSANI FARKLI DİYARLARA GÖTÜRÜYOR"

13 yaşındaki Kadir Efe Ocak, “Ney çok önemli bir sanat eseri ve İbrahim hocamız da bizlere en güzel şekilde öğretiyor. İbrahim hocamız bize ney açmayı ve üflemeyi öğretiyor. Neyin akustiği insanı farklı diyarlara götürüyor. Ney yapmak ve üflemek farklı bir duygu” dedi.