Gelenek köy hayrına akın ettiler: Aşıklar Sokağı'nda gençler kısmet peşinde!

Çanakkale Bayramiç'e bağlı Muratlar köyünde her yıl düzenlenen geleneksel köy hayrı bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi. Köy sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun katılımın olduğu hayır yemeğinde, genç kızlar ve erkekler için özel bir anlam taşıyan "Aşıklar Sokağı" yine hareketliydi...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrında genç kızlar ve erkekler, Aşıklar Sokağı'nda bir araya geldi. Bayramiç'in Muratlar köyü geleneksel köy hayrına köy sakinlerinin yanı sıra çevre il, ilçe ve köylerden yoğun katılım oldu.

Hayır yemeğinde genç erkek ve kızlar da köy içinde bulunan 1 kilometrelik Aşıklar Sokağı'nda volta atarak nasiplerini aradılar. Aşıklar Sokağı renkli görüntülere sahne oldu.



Bayramiç'ten Gözde Aslan (22) ve Bayramiç'in Tongurlu köyünden (24) Mürsel Dinç nişanlı olduklarını belirterek, "Aşk sokağına hiç gelmemiştik. Sokağa gelerek biz de gezinti yaptık ve Aşıklar Sokağı tabelasının önünde hatıra fotoğrafı çektirdik" dedi.



Aşıklark Sokağı, geçmişte burada tanışıp daha sonra evlenen çiftlere, çocuklarına ve torunlarına da ev sahipliği yaptı. Evli çiftler, sokağa gelerek hatıralarını tazeledi.