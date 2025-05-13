Balık Ayhan'ın cenazesinde eşinin sözleri yürek yaktı: Yap şovunu son sahnedesin

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden "Balık Ayhan" olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin cenaze törenindeki "Yap şovunu, son sahnedesin, olmadı babam." sözleri yürek yaktı.

Fenalaştıktan sonra kaldırıldığı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Roman müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Ayhan Küçükboyacı için Kasımpaşa Merkez Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi.

Törene Küçükboyacı'nın ailesi, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, müzisyenler ve oyuncu Erkan Can katıldı.

"YAP ŞOVUNU SON SAHNEDESİN"

Gözyaşlarına boğulan Ayhan Küçükboyacı'nın eşi Emine Küçükboyacı, "Yap şovunu, son sahnedesin, hadi yap şovunu darbukayı karını kızını susturdun Ayhan, olmadı babam" diye feryat etti.

Kızı Şans Küçükboyacı da gözyaşlarına boğuldu. Küçükboyacı'nın cenazesi, Kasımpaşa Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.