Roman müziğinin ünlü ismi Balık Ayhan hayatını kaybetti

Roman müziğinin usta ismi Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı 12 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alınmıştı.

BALIK AYHAN'DAN ACI HABER GELDİ

Hastanede tedavisi devam eden Küçükboyacı'nın kızı geçtiğimiz günlerde instagram hesabından paylaşım yaparak Balık Ayhan için acil kan çağrısında bulunmuştu. Ayhan Küçükboyacı'nın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

BALIK AYHAN KİMDİR?

Balık Ayhan ismi ile tanınan ünlü şarkıcı Ayhan Küçükboyacı İstanbul Hacıhüsrev'de dünyaya gelmiştir.Teneke kutulardan yaptığı darbukalarla başladığı müzik yolculuğu, yıllar içinde onu sahnelerin aranan ismi haline getirdi. Çok küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başlamış ardından 16 yaşında Galata Kulesi'nde profesyonel müzik hayatına adım atmıştır. Ayrıca, "Bizim Mahalle" ve "Kara Çalı Gibi" gibi parçalarıyla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.